YKS TYT 2024 soruları nasıldı? Doğa Koleji yorumları

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığı özellikle sosyal bilimler testindeki soruların geçen yıllara göre çeldiricilerinin yüksek olduğunu, düzenli ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceklerini belirtti.

Soruların branşlarda farklılık göstererek eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, okuduğunu anlama, yorumlama gibi becerileri ölçtüğünü aktaran Uz, süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğunu TYT sorularının MEB'in kazanımlarına ve testlerine uygun olduğu, disiplinli çalışmayla birlikte Doğa Kolejinde uygulanan düzenli deneme sınavlarının sınav performansını artırmada kritik bir rol oynadığını aktardı.

TÜRKÇE SORULARI

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan da 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de Türkçe sorularının son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi olduğunu belirterek, "Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti.

ÖSYM'nin geçen senelerdeki sınavda uyguladığı gibi bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısı geçen senede olduğu gibi artış görülmüştür." değerlendirmelerinde bulundu.

TARİH SORULARI

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya, 2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) tarih sorularının, öğrencilere geniş bir müfredat yelpazesinden sorular yönelttiğini vurgulayarak, "Bu yılki tarih soruları, yüzde 20 9'uncu sınıf, yüzde 20 10'uncu sınıf, yüzde 20 11'inci sınıf, yüzde 40 12'inci sınıf müfredat konularından geldi. 2022 TYT sınavında 11'inci sınıf müfredatından, 2023 TYT sınavında ise 10'uncu sınıf müfredatından hiç soru sorulmamıştı. Ancak 2024 TYT sınavında 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf müfredatlarının hepsinden soru geldi.

Bu yılki sınavda öne çıkan önemli husus, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin belirleyici rolü oldu. Soruların 3'ü doğrudan bu beceriyi ölçerken 2 soru tarih bilgi sorularıydı ve öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemede etkili oldu. Saltanatın kaldırılması ile ilgili soru, öğrencilerin kronoloji bilgisini kullanmalarını gerektiriyordu. açıklamalarında bulundu.

COĞRAFYA SORULARI

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu da 2024 Temel Yeterlilik Testinin (TYT) coğrafya bölümünde öğrencilerin harita okuma ve grafik yorumlama okuryazarlığının ön planda olduğu sorularla karşılaştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti: "TYT coğrafya sorularının Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğu belirtildi. Sorular, 9 ve 10'uncu sınıf müfredatından önemli konuları kapsıyordu. Özellikle Türkiye'deki bitki türlerinin coğrafi dağılımı ve afet türlerinin yerel etkilerini ele alan sorular, birçok öğrencinin zorlandığı alanlar olarak öne çıktı. Bu sorular, yalnızca öğrencilerin ezber bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneklerini de kullanmalarını gerektirdi."

MATEMATİK SORULARI

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan ise TYT 2024 matematik sorularının temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşılarına çıktığına işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM'nin önceki yıllarda sorduğu sorulara göre bu seneki soruların daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem sorularının hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren, çözümleri kısa olan sorular olduğu iletilmiştir.

Geometri sorularının da geçmiş yıllara göre daha kolay olduğu fakat matematiğe göre daha seçici olduğu söylenmiştir.Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınavda geçen yıla nazaran daha az sayıda uzun yeni nesil tip soruların bulunduğu, yeni farklı tipte soru olmadığı, matematik sorularının uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine benzediği söylenmiştir."



