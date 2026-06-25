Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz 2026'da asgari ücret artacak mı?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 6 aylık zam oranı netleşecek. Bu süreçte milyonlarca çalışan ise asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Ara zam gündemde mi?
1 Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu yeniden gündemde
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşirken, gözler asgari ücrete çevrildi. Enflasyonla mücadele politikaları doğrultusunda ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının atacağı adımlar, asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentileri gündemde tutuyor.
2 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz ayında asgari ücrete ilave zam yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde yer almadığı biliniyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi hazırlık yürütülmezken, ekonomi çevreleri yüksek enflasyon döneminde uygulanan yıl içinde iki kez zam pratiği yerine, asgari ücret artışlarının yeniden yılda bir kez yapılacağını değerlendiriyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yaptığı açıklamada, şu aşamada asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik resmi bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.
3 2026 net ve brüt asgari ücret ne kadar?
2026 yılının başında yapılan artışla birlikte asgari ücret yüzde 27 oranında yükseltildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:
- Net asgari ücret: 28.075,50 TL
- Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL
- İşverene toplam maliyet: SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil 40.874,63 TL.
4 Asgari ücrete ne kadar zam yapılmıştı?
Aralık 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni ücretle birlikte, net asgari ücret 22.104,67 TL'den 28.075,50 TL'ye yükselmişti.
5 Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?
Mevcut koşullarda olağanüstü bir yasal düzenleme veya politika değişikliği yaşanmadığı takdirde, net 28 bin 75 TL'lik asgari ücret yıl sonuna kadar değişmeyecek.
Yeni asgari ücretin ise Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek Ocak 2027'de uygulanmaya başlaması öngörülüyor.