Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz 2026'da asgari ücret artacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete ilave zam yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde yer almadığı biliniyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi hazırlık yürütülmezken, ekonomi çevreleri yüksek enflasyon döneminde uygulanan yıl içinde iki kez zam pratiği yerine, asgari ücret artışlarının yeniden yılda bir kez yapılacağını değerlendiriyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yaptığı açıklamada, şu aşamada asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik resmi bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.