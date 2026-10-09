Asrın inşa seferberliği sürüyor: TOKİ’den 2026’da dev konut hamlesi var! 58 şehirde 83 bin sosyal konut tamamlandı

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi. En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam yaşam alanları oluşturuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri yer aldı.

TOKİ'nin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı ise 71 bin 680'e ulaştı.