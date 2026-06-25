Avrupa ve Orta Doğu kuyrukta: Aylık 5 ton baklava ihraç ediliyor! Talebe yetişmek için yoğun mesai yapıyorlar

Baklavaya son zamanlarda yurt dışından çok fazla talep olmaya başladığını ifade eden Kozan, "Son zamanlarda dünyada baklavaya yönelik çok fazla talep olmaya başladı. Biz de bunları yetiştirebilme gayreti içerisindeyiz. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talepte çok fazla artış var. Taş fırında, sert buğday unu ile meşe odunu fırınında yapılan baklava talep ediliyor. Talep Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ile özellikle orada yaşayan yerli halktan da geliyor" dedi.