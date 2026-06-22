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  • Bebek giysileri Ağrı'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor: Yıllık 2 milyon adet üretim yapılıyor

Bebek giysileri Ağrı'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor: Yıllık 2 milyon adet üretim yapılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde üretilen bebek ve çocuk giyim ürünleri Rusya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç edilirken, fabrika kadın istihdamına sunduğu katkıyla da öne çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bebek giysileri Ağrı'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor: Yıllık 2 milyon adet üretim yapılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren bebek ve çocuk giyim fabrikası, hem üretimi hem de sağladığı istihdamla bölge ekonomisine katkı sunuyor.

1 Doğubayazıt Tekstilkent'te üretimini sürdürüyor

Doğubayazıt Tekstilkent'te üretimini sürdürüyor

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren SERKA ve İl Özel İdaresinin destekleriyle faaliyetlerini geliştiren işletme, Doğubayazıt Tekstilkent'te üretimini sürdürüyor.

2 1993'de Bursa'da kuruldu

1993'de Bursa'da kuruldu

1993 yılında Bursa'da kurulan ve 2018 yılından bu yana Doğubayazıt'ta faaliyet gösteren fabrikada çıtçıtlı body, üçlü ve beşli setler ile yenidoğan grubu ürünler üretiliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon adet üretim gerçekleştiren işletmenin ürünleri Rusya, Azerbaycan, Balkan ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

3 150 kişi istihdam ediliyor

150 kişi istihdam ediliyor

Üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen işletme, ihracat pazarını genişletmenin yanı sıra bölgede daha fazla kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor. Fabrika Yöneticisi Habibe Uçar, işletmede yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiğini belirterek, çalışanların yüzde 90'ını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadın istihdamına öncelik verdiklerini ifade eden Uçar, hedeflerinin çalışan sayısını 400'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

4 İşletmede çalışmaktan memnuniyet duyuyor

İşletmede çalışmaktan memnuniyet duyuyor

Bölgedeki kadınlara önemli bir istihdam kapısı sunan fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi ise kadınların meslek edinmelerine ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlayan işletmede çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi de işletmenin kadınlara sağladığı istihdam imkanlarının önemine dikkat çekti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların çalışma hayatına katılabileceği alanların sınırlı olduğunu belirten Ezgi, "Bir kadın çalışan olarak burada bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kendi mesleğimizi öğreniyor, geleceğimize yönelik adımlar atıyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi çok önemli. Her kadının hayali kendi işinin ustası olabilmektir. Burası da bize o desteği veriyor. Bu nedenle burada çalışmaktan mutluyuz" dedi.
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