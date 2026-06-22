Bebek giysileri Ağrı'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor: Yıllık 2 milyon adet üretim yapılıyor

Bölgedeki kadınlara önemli bir istihdam kapısı sunan fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi ise kadınların meslek edinmelerine ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlayan işletmede çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi de işletmenin kadınlara sağladığı istihdam imkanlarının önemine dikkat çekti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların çalışma hayatına katılabileceği alanların sınırlı olduğunu belirten Ezgi, "Bir kadın çalışan olarak burada bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kendi mesleğimizi öğreniyor, geleceğimize yönelik adımlar atıyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi çok önemli. Her kadının hayali kendi işinin ustası olabilmektir. Burası da bize o desteği veriyor. Bu nedenle burada çalışmaktan mutluyuz" dedi.