Mastercard’dan dev dijital hamle: Kripto ve geleneksel para arasındaki sınırlar kalkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın almayla Mastercard, itibari ve dijital para birimleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırarak, bireylerin ve işletmelerin değer transferinde daha fazla seçeneğe sahip olmasını amaçlıyor.

Mastercard, BVNK'nin zincir üstü altyapısını ve sabit kripto varlık (stablecoin) odaklı teknolojisini küresel ağıyla bir araya getirerek, dijital varlıklar ile geleneksel ödeme sistemleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor. İşlem, güvenli ve birlikte çalışabilir değer transferlerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasını destekleyecek.

BVNK, itibari para birimleri ve zincir üstü ödemelerin arka planında çalışan altyapıyı sağlıyor. Şirketin teknolojisi bireylerin, işletmelerin ve makinelerin itibari ve dijital para birimleri arasında değer saklamasına, aktarmasına, yönetmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyor. Tüm bu işlemler güvenlik, mevzuata uyum ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

BVNK'nin teknolojisi ve sektörel uzmanlığının Mastercard'ın küresel yetkinlikleriyle birleşmesi, finansal kuruluşların, fintek şirketlerinin ve işletmelerin sabit kripto ile tokenlaştırılmış varlıklara dayalı kullanım alanlarını ölçeklendirmesine katkı sağlayacak. Bu alanlar arasında, sınır ötesi işletmeler arası ödemeler, toplu ödemeler, mutabakat ve hazine işlemleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Ürün Direktörü Jorn Lambert, dijital para birimlerinin, özellikle de sabit kripto varlıkların, sınır ötesi işletmeler arası ödemeler, bireysel sınır ötesi para transferleri, toplu ödemeler, mutabakat ve hazine işlemleri gibi alanlarda gerçek ihtiyaçlara giderek daha fazla yanıt verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İtibari para birimlerinin, sabit kripto varlıkların, tokenlaştırılmış mevduatların ve diğer değer biçimlerinin bir arada bulunduğu çoklu para ekosisteminde yeni ödeme paradigmasını, farklı altyapıların, ağların ve para biçimlerinin birbiriyle ne ölçüde etkili bağlantı kurduğu ve birlikte çalıştığı belirleyecek. Mastercard'ın küresel ağını BVNK'nin zincir üstü altyapısı ve sabit kripto varlık odaklı teknolojisiyle bir araya getirerek, daha verimli, güvenilir ve kesintisiz bir ödeme deneyimi sunabiliriz."