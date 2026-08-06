A101'in CarrefourSA hamlesine Rekabet Kurulu'ndan şartlı onay

CarrefourSA'nın Yeni Mağazacılık bünyesine katılmasına yönelik süreçte Rekabet Kurulu kararını açıkladı. Kurul, A101'i bünyesinde bulunduran Yeni Mağazacılık'ın devralma işlemine rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı taahhütlerin yerine getirilmesi koşuluyla izin verdiğini duyurdu.
Taahhütler sıralandı
Dosya kapsamında ortaya konulan rekabetçi endişelere yönelik olarak kabul edilen taahhütler şöyle sıralandı:
- İşlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 adet mağazanın elden çıkarılması: (Elden çıkarılacak mağazaların 10 adedi A101, 38 adedi ise CARREFOURSA mağazalarından oluşacak)
- CarrefourSA'nın bağımsız organizasyon yapısının korunması
- İstihdamın korunması (Üç yıl boyunca A101 ve CARREFOURSA bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması)
- KOBİ’lerin ve yerel üretici/tedarikçilerin desteklenmesi: (Üç yıl boyunca her takvim yılında en az 75 KOBİ veya yerel üretici/tedarikçi “KOBİ ve Yerel Tedarikçi Destek Programı” kapsamında desteklenecek.)
- Yöresel ürünlerin ve yerli tarım ürünlerinin desteklenmesi
İzin kararının verilmesinde esas alınan taahhütler bağlayıcı nitelik taşıyor. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca günlük idari para cezası devreye girecek.