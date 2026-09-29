Ekonomik güven yükselişe geçti: Kritik seviyenin üzerinde seyretti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi genel ekonomik görünüme ilişkin iyimserliğe, 100'ün altında kalması ise kötümserliğe işaret ediyor.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini aldı.
Ayrıca, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 oranında azalarak 83 değerini aldı.