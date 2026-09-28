Önaylar Group’tan İzmir’in geleceğine mega yatırım

Gayrimenkul yatırımlarını İNCİ Projeleri markası altında büyüten Önaylar Group’un İzmir ve Ege Bölgesi’nde devam eden ve planlanan gayrimenkul yatırımlarının toplam büyüklüğünün 620 milyon dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Bu yatırım vizyonunun önemli adımlarından biri olan İnci Mega ile İzmir’in yeni kent merkezinde yeni nesil bir yaşam modeli hayata geçiriliyor. İnci Mega, yalnızca yüksekliğiyle değil, farklı yaşam fonksiyonlarını tek bir merkezde buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Zemin + 63 katlı olarak planlanan İnci Mega; konut, ofis, home-ofis, ticari alanlar, alışveriş, gastronomi ve sosyal yaşam alanlarını tek bir merkezde buluşturacak. Proje; yaşam, çalışma, sosyalleşme ve şehir deneyimini tek bir çatı altında buluşturarak İzmir’e yeni bir değer kazandırmayı hedefliyor. Toplam 130 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan İnci Mega’da, binin üzerinde bağımsız bölüm yer alıyor. Projede teslimlerin Aralık 2029’da başlaması planlanıyor.

“İnci Mega yeni nesil bir yaşam merkezi olacak”

İnci Mega’nın Önaylar Group’un yatırım vizyonunda özel bir yere sahip olduğunu belirten Önaylar Group Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Önay, projenin yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, sunduğu yaşam modeliyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Seyfi Önay, “Biz İnci Mega’yı insanların yalnızca yaşayacağı bir yapı olarak değil, hayatlarının önemli bir bölümünü geçirebilecekleri yeni nesil bir yaşam merkezi olarak tasarlıyoruz. İnsanların çalışabileceği, sosyalleşebileceği, alışveriş yapabileceği; spordan sağlığa, gastronomiden sosyal yaşama kadar farklı ihtiyaçlarını aynı merkez içerisinde karşılayabileceği bütüncül bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. İnci Mega’nın farkını yalnızca yüksekliği değil, dikey bir yapı içerisinde farklı şehir fonksiyonlarını bir araya getiren yaşam modeli oluşturduğunu belirten Önay, “İzmir’in yeni kent merkezinin kalbinde konumlanan İnci Mega’yı tasarlarken lokasyondan mimariye, ulaşım imkânlarından sosyal alanlara, güvenlikten enerji verimliliğine kadar birçok kriteri birlikte değerlendiriyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin yaşam biçimine de uyum sağlayan bir proje geliştirmek” diye konuştu.

“Hedefimiz geleceğe değer katacak yaşam alanları tasarlamak”

İzmir’in kendileri için yalnızca yatırım yapılan bir şehir olmadığını vurgulayan Seyfi Önay, “İzmir hepimizin yaşamaktan ve İzmirli olmaktan gurur duyduğu bir kent. Bizim için burada yatırım yapmak yalnızca bir proje geliştirmek anlamına gelmiyor. Amacımız İzmir’in yaşam anlayışına ve kent algısına uygun, sosyal konutlar ile güçlü ve geleceğe değer katacak yaşam alanları tasarlamak” olduğunu ifade etti.

“İzmir’i uluslararası yatırımcılar açısından daha güçlü bir merkez haline getirmek istiyoruz”

İnci Mega’nın Önaylar Group’un yatırım stratejisindeki önemli adımlardan biri olduğunu belirten Seyfi Önay, İzmir’in ekonomik ve sosyal potansiyelinin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini hedeflediklerini söyledi. Önay, “Öncelikli hedefimiz, İzmir’deki yatırımlarımızı büyütmek ve İnci markasının gayrimenkul alanındaki konumunu daha güçlü bir noktaya taşımaktır. İzmir’in uluslararası yatırımcılar açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Yaptığımız yatırımlarla bu sürece katkı sağladığımıza inanıyoruz.” dedi. Önay, grubun uzun vadeli vizyonunu ise şu sözlerle ifade etti: “Hedefimiz yalnızca büyümek değil, kalıcı değer üretmek. Farklı sektörlerde güçlü markalar ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından birisi olmayı hedefliyoruz.”

İzmir’in yaşamına değer, geleceğine vizyon

Önaylar Group’un gayrimenkul portföyünde İnci Mega, İnci Smyrna, İnci Center, İnci Premium, İnci Suits, İnci Larin, İnci Nefes Outlet, İnci Güzelbahçe Villaları, İnci PortAlaçatı ve İnci Lotus gibi birçok projeler bulunuyor. Grubun devam eden ve planlanan gayrimenkul yatırımlarının değerinin 620 milyon dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu yatırımların konut, ofis, home-ofis, ticari alanlar, alışveriş, gastronomi ve sosyal yaşam alanlarını kapsayan farklı projelerden oluşmaktadır.

İNCİ markası ile büyüyor

İzmir merkezli Önaylar Group, gayrimenkul yatırımlarını İNCİ markası altında büyütürken, yapıların yalnızca proje bazında değil, İzmir’in uzun vadeli gelişim potansiyeli doğrultusunda şekillendiriyor. İzmir’in yeni kent merkezine yönelik yatırımlarının yanı sıra Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Urla Kekliktepe, Narlıdere, Güzelbahçe, Çeşme-Alaçatı ve Aydın bölgelerinde de yatırımlarını sürdüren grup, farklı lokasyonlarda geliştirdiği projelerle geniş bir gayrimenkul portföyünü oluşturuyor.

Çeyrek asırdan fazla deneyim, çok sektörlü bir yatırım vizyonu

1999 yılında İzmir’de kurulan Önaylar Group, çeyrek asırdan fazla deneyimini farklı sektörlerdeki yatırımlara taşıyarak bugün çok sektörlü bir yatırım grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 30’un üzerinde proje ve 5 binin üzerinde konut ve yaşam alanına ulaşan grup; gayrimenkul geliştirme ve yatırım, hazır beton üretimi, turizm ve konaklama, AVM ve outlet işletmeciliği, enerji ve akaryakıt başta olmak üzere inşaat ve taahhüt, teknoloji ve yapay zekâ, sürdürülebilir enerji, öğrenci yurtları, tesis ve gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul kiralama ve hukuk, mimarlık hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Önaylar Group, farklı sektörlerdeki uzmanlığını birbirini destekleyen bir yatırım ekosistemi içerisinde geliştiriyor. Grup, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde yatırımlarını sürdürerek faaliyet alanlarını genişletiyor.

İzmir’de Gayrimenkulün ‘İnci’leri Yükseliyor

İzmir’in en prestijli lokasyonlarında yükselen “İnci” markalı gayrimenkul projelerinde büyük bir heyecan ile yaşam başladı. Şehrin en iddialı karma yaşam projelerinden biri olan İnci Mega’da temel kazısı aşamasına geçilirken üretim çalışmaları tüm hızı ile titizlikle devam etmektedir.

Ayrıca mimarisiyle dikkat çeken İnci Smyrna projesi ise teslim aşamasına gelmiştir. Şehrin tam kalbinde Halkapınar ulaşım ağının merkezinde yapımı devam eden İnci Center’ın yanı sıra; inşaat süreçleri başarıyla tamamlanarak. İnci Premium, İnci Tower, İnci Suits ve İnci Larin projelerinde yaşam tüm canlılığıyla başladı.

Gayrimenkullerin Marka Değeri ‘İnci Rent’ ile Korunuyor

Gayrimenkulün ikinci el satış ve kiralama alanında İnci Rent markasıyla güçlü bir dinamik yaratan Önaylar Group, hem sıfır hem de ikinci el gayrimenkuller için profesyonel kiralama hizmeti sunuyor. İnci Rent aracılığıyla hayata geçirilen bu kurumsal sistemle, projelerdeki konut ve ticari alanların doğru kiracılarla buluşturulması ve mülk yönetiminin tek elden yapılması sağlanıyor. Bu sayede, hak sahiplerinin yatırım ve tasarrufları güvence altına alınırken, üretilen projelerin marka değerinin uzun vadede korunması amaçlanıyor.

Ege’ye ‘İnci Nefes Outlet’ ile 50 Bin Metrekarelik Dev Yatırım

Önaylar Group, Ege Bölgesi’nde turizm ve ticareti buluşturan İnci Nefes markasıyla yeni bir dönem başlatıyor. Toplam 50 bin metrekare inşaat alanına sahip olan vizyoner proje; outlet alışveriş merkezi, ticari alanlar, gastronomi merkezleri, termal konaklama ve akaryakıt yatırımlarını tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Önaylar Group’un mülkiyetinde bulunan yaklaşık 100 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilmesi planlanan İnci Nefes’te, yaklaşık 85 bin metrekare geniş bir alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Projede ayrıca Türkiye’nin en kapsamlı ve en yüksek sayıda şarj istasyonuna sahip elektrikli araç şarj merkezlerinden birinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Farklı kullanım alanlarını doğayla bütünleştiren İnci Nefes’in; bölge ekonomisine, turizmine ve ticaretine önemli bir ivme kazandırması, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin yeni nesil yaşam, alışveriş ve turizm destinasyonlarından biri olması hedefleniyor.

İnci Mega’da yeni nesil şehir yaşamı

İnci Mega’nın farkını yalnızca yüksekliği değil, dikey bir yapı içerisinde farklı şehir fonksiyonlarını bir araya getiren yaşam modeli oluşturuyor. Projede konut, ofis, home-ofis, ticari alanlar, alışveriş ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra giriş ve otopark düzenlemelerinin de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre kurgulanması hedefleniyor. Projenin öne çıkan sosyal alanlarının yanı sıra 360 derece İzmir Körfezi manzarasına sahip olacaktır. Restoran ve seyir terasları, açık AVM ve çarşı alanları, açık ve kapalı spor alanları, fitness merkezleri, yüzme havuzları ile çocuklara yönelik Şirin Köyü temalı oyun parkı yer almaktadır. İnci Mega’nın; İzmir Körfezi manzarası, merkezi konumu, farklı kullanım fonksiyonları ve sosyal yaşam olanaklarıyla yalnızca bir gayrimenkul projesi değil, İzmir’in değişen şehir yaşamına cevap veren yeni nesil bir yaşam merkezi olması hedefleniyor. Projenin, yaşam ve yatırım değerini aynı merkezde buluşturan yeni bir şehir deneyiminin oluşturması ve İzmir’in yeni kent merkezinin gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İzmir’den dünyaya uzanan, geleceği şekillendiren bir yatırım vizyonu

Önaylar Group için İnci Mega, yalnızca bir proje değil; grubun İzmir’e, Ege Bölgesi’ne ve geleceğin şehir yaşamına yönelik yatırım vizyonunun önemli bir yaşam merkezi olması hedeflenmektedir. İnci projelerinin yaklaşık 620 milyon dolar seviyesinde bir yatırım değerine ulaşması hedefleniyor. Çok sektörlü yatırım yapısı ve İnci markası altında geliştirdiği yeni nesil projeleriyle Önaylar Group, İzmir’den başlayarak Türkiye’nin geleceğine değer katacak, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

“İzmir’den yükselen vizyonumuzu Ege’den Türkiye’ye, Türkiye’den dünyaya taşıyor; geleceğin değerini bugünden inşa ediyoruz.”





