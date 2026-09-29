Bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ayes Çelik’in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2025 yılı dönem kârından karşılanmak üzere %233,33 oranında artırılarak 500.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme değişikliği, 23 Eylül 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Şirket açıklamasında, yönetim kurulunun 28 Eylül 2026 tarihli toplantısında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 29 Eylül 2026 olarak belirlediği bildirildi. Kayıt tarihi 30 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

%233,33 oranında, 2025 Yılı Dönem Kârından Bedelsiz Sermaye Artırımı

Sermaye: 150.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2026

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,20 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)