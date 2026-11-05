Kongrede Demokratlar çoğunlukta: Borsada sektörler nasıl etkilendi? İşte kazanan ve kaybeden hisseler

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi, teknoloji, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektördeki şirketlerin hisselerinde oynaklığa neden oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımları, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da Cumhuriyetçilerden daha fazla sandalye kazandığını ortaya koydu.

Seçimi kazanan Kongre üyelerinin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasıyla Cumhuriyetçilerin Kongre'deki sayısal üstünlüğünü kaybedecek olması, yapay zekadan kripto varlıklara, enerjiden gümrük vergilerine birçok ekonomik alanda politika değişikliğine gidilebileceği şeklinde değerlendi.

Kongre'de Demokratların kontrolü ele geçirmesiyle yapılacak olası politika değişikliklerine yönelik beklentiler, 4 Kasım'da bazı şirketlerin hisselerini yukarı taşırken, bazı sektörlerdeki şirketlerin hisselerinde ise satış baskısına neden oldu.

Demokratların net bir zafer kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sonuçları kabul etmesiyle seçim belirsizliği büyük ölçüde ortadan kalkarken, ABD borsaları çarşamba günü ralli yaptı.

Analistler, Kongre'nin Demokratlara geçmesinin radikal yasa değişikliklerini engelleyerek öngörülebilirlik sağlayacağını, bunun da piyasaları destekleyebileceğini vurguladı.

Teknoloji devlerinin piyasa değeri arttı

Piyasalardaki yükselişe, yapay zeka altyapı yatırımları nedeniyle serbest nakit akışları baskılanan ABD'li teknoloji devleri öncülük etti.

Veri merkezi inşasını ve yapay zeka gelişimini yavaşlatmaya yönelik vaatlerde bulunan Demokratların zaferi, teknoloji devlerinin hisselerine olumlu yansıdı.

Analistler, eyalet düzeyinde artması beklenen veri merkezi regülasyonlarının, şirketlerin milyarlarca dolarlık altyapı harcamalarını frenleyebileceğini ve firmaları yeniden pozitif nakit akışına geçirebileceğini belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından Apple'ın hisseleri çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 5,3 artışla tamamladı.

Microsoft'un hisseleri yüzde 7'ye yakın, Amazon'un hisseleri yüzde 6'dan fazla, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde ve Meta'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Gün içinde söz konusu 5 şirketin piyasa değerindeki toplam artış 1 trilyon dolara yaklaştı.

Çip şirketlerinin hisseleri düştü

Veri merkezlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılacağına dair öngörüler, gelirleri devasa yapay zeka altyapı inşasına bağlı olan çip şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 3,2 kayıpla tamamladı. Hisselerindeki bu kayıp, Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında bir basamak gerileyerek ikinci sıraya düşmesine yol açtı.

Diğer çip şirketlerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 7, Intel'in hisseleri yüzde 3,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2 geriledi.

Veri merkezi işletmecilerinin hisselerindeki kayıplar da dikkati çekerken, Hut 8'in hisseleri yüzde 23'ün, IREN'in hisseleri yüzde 11'in üzerinde azaldı. Applied Digital'in hisseleri yüzde 7'ye yakın, Core Scientific'in hisseleri yüzde 10'dan fazla düştü.

Demokratların veri merkezlerine yönelik halk tepkisinin arttığı Texas ve Georgia gibi eyaletlerde güç kazanması bu düşüşlerde etkili oldu.

Ayrıca, seçimlerde Cumhuriyetçi adayları destekleyen ve özellikle şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu Texas'taki yerel yarışlara yarım milyar dolara yakın fon sağlayan Elon Musk'ın şirketleri, sonuçlardan olumsuz etkilendi. SpaceX'in hisseleri yüzde 4'e yakın, Tesla'nın hisseleri yüzde 3,3 geriledi.

Enerji hisseleri karışık seyir izledi

Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesinin ardından İran savaşının sona ermesine yönelik siyasi baskının artabileceği beklentisi, Orta Doğu'da barış umutlarını güçlendirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki temel nedenler arasında yer alan İran ile gerilimin yumuşama olasılığı, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, çarşamba günü yaklaşık yüzde 9 geriledi.

Enerji fiyatlarındaki bu düşüşün ABD'li petrol devlerinin karlılık görünümlerini olumsuz etkilemesiyle Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 4,6, Chevron'un hisseleri yüzde 3,7 değer kaybetti.

Demokratların temiz enerjiye daha fazla destek vereceği ve petrol şirketlerine yönelik daha sıkı düzenlemeleri savunacağı beklentileri de temiz enerji şirketlerinin hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi.

Güneş enerjisi şirketlerinden First Solar, Sunrun, Enphase Energy ve Canadian Solar'ın hisseleri yüzde 1 ila 7, rüzgar enerjisi şirketlerinden Orsted ve Vestas'ın hisseleri yüzde 4 ila 6, hidrojen enerjisi şirketi Plug Power'ın hisseleri yüzde 3,5 ve batarya şirketi Fluence Energy'nin hisseleri yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Savunma hisseleri baskı altında kaldı

Kongre'de Cumhuriyetçilerden daha fazla sandalyeye sahip olacak Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebini onaylamayabileceği öngörüldü.

Bu durumun İran ile gerilimlerin azalacağına ilişkin beklentilerle birleşmesi, savunma hisselerine satış getirdi.

Lockheed Martin'in hisseleri yaklaşık yüzde 7, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 4,5 ve RTX'in hisseleri yüzde 2,6 değer kaybetti.