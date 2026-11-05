Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar: "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sermaye piyasalarında usulsüz kazanç sağlayanların, manipülatif işlemlere karışanların ve bu faaliyetlere destek verenlerin hesap vereceğini ifade eden Erdoğan, piyasaların söz konusu uygulamalardan temizlenerek daha güvenilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

"Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sürece ilişkin yol haritasının belirlendiğini ve ilgili talimatların verildiğini belirtti.

Belirlenen plan doğrultusunda her kurumun kendi sorumluluk alanındaki görevleri yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var. Nedir bu gerçek? Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor."

Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) görevlendirdiğini ve onların kendi incelemelerini yürüttüğünü anımsatan Erdoğan, "Oradan çıkacak netice de çok önemli. Cevdet Bey başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurulda alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor." dedi.

"Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz"

Erdoğan, olağan tasfiyelerin ardından geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemelerin başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek.

Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız."