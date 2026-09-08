İhracatta ağustos atağı: 35 ilde çift haneli artış

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, ağustos ayında ihracat yüzde 8,1 oranında artarken, 35 ilimizde çift haneli ihracat artışları gerçekleşti.

Ayrıca, yılın ilk 8 aylık döneminde 56 ilde ihracat artarken, 25 ilin her birinde bu dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.

Ağustos ayında ihracat 23,5 milyar dolar oldu

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2026 yılı Ağustos ayında ihracatımız %8,1 oranında artarak, 23,5 milyar dolar oldu ve 35 ilimizde çift haneli ihracat artışları gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Ağustos arası ilk 8 aylık dönemde 56 ilimizin ihracatı, 25 ilimizin her biri bu dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız %4 oranında artarak 185 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatımız %4,2 oranında artarak 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız %4 oranında artışla 185 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatımız %4,2 oranında artışla 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 25 ilimizin her biri bu dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır.

2026 yılı Ağustos ayında %8,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olan ihracatımızda 35 ilimizde çift haneli ihracat artışları gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 56 ilimizde ihracatımız artmıştır."

İhracatta en yüksek performansı hangi iller gösterdi?

Ağustos ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren iller ise şöyle sıralandı:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Ağustos ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Mersin olmuştur. Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ikinci beş il arasında yer almıştır.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise sırasıyla;

• Ankara, 1 milyar 185 milyon dolarlık artışla birinci il,

• Kocaeli, 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Bursa, 960 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Mersin, 655 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• Yalova, 479 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır."

İhracat artışının yüzde 45'ini 3 il sağladı

Yılın ilk sekiz aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 45'inin Ankara, Kocaeli ve Bursa'nın sağladığı da kaydedildi:

"2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre sıralama şu şekildedir:

• İstanbul, 5 milyar 503 milyon dolarla birinci sırada,

• Kocaeli, 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci sırada,

• İzmir, 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü sırada,

• Bursa, 1 milyar 423 milyon dolarla dördüncü sırada,

• Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

• İstanbul, 634 milyon dolarlık artışla birinci il,

• Mersin, 467 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Kocaeli, 444 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Balıkesir, 109 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• Sakarya ise 96 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

2026 yılı itibarıyla Ağustos ayında ihracat artışının %87,5’ini sırasıyla İstanbul, Mersin ve Kocaeli illeri sağlamıştır."

İhracata en fazla katkı yapan fasıllar

Bakanlık, ihracata en fazla katkı yapan fasılları ise şöyle listeledi:

"2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla ihracatımıza en fazla katkı yapan ilk üç fasıl sırasıyla 87 (Motorlu kara taşıtları), 84 (Kazanlar, makinalar) ve 71 (Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)’dir.

• 87’nci fasıla (Motorlu kara taşıtları) en çok katkı yapan iller sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Sakarya’dır.

• 84’üncü fasıla (Kazanlar, makinalar) en fazla katkı yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa ve İzmir’dir.

• 71’inci fasıla (Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar) en fazla katkıda bulunan iller ise sırasıyla İstanbul, Çorum ve Sakarya’dır.

56 ilimizde gözlemlenen ihracat artışı, Türkiye’nin ihracattaki başarısının ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını gösteriyor

2026 yılı Ağustos ayında 56 ilimizde gözlemlenen ihracat artışı, Türkiye’nin ihracattaki başarısının ülke geneline yayılan güçlü bir üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını göstermektedir. Bununla birlikte, illerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği, ihracatımızın dayanıklılığını artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır."