ARA
DOLAR
48,42
-0,01%
DOLAR
EURO
56,32
0,18%
EURO
ALTIN
6746,35
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otomotiv devinden küçülme kararı: Yaklaşık 4 bin kişi işten çıkartılacak

Jaguar Land Rover (JLR), maliyetleri düşürmeye yönelik planı doğrultusunda çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor. İngiliz lüks otomobil üreticisi, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomotiv devinden küçülme kararı: Yaklaşık 4 bin kişi işten çıkartılacak

Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR'nin üst yöneticisi (CEO) PB Balaji, otomotiv sektöründe değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve şirketin rekabet gücünü artırmak amacıyla gönüllü işten ayrılma programı başlatılacağını duyurdu.

Balaji, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşüm, yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

İki yılda yaklaşık 4 bin kişi işten çıkacak

Şirketin organizasyon yapısını sadeleştireceklerini ve verimliliği artıracaklarını kaydeden Balaji, bu kapsamda gelecek iki yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Balaji, söz konusu dönüşüm kapsamında küresel iş gücünün gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişi azaltılacağını ifade etti.

JLR'nin İngiltere'de yaklaşık 34 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların büyük bölümünün İngiltere'de ve üretim dışındaki pozisyonlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

JLR, son dönemde yüksek enerji maliyetleri, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve geçen yıl üretimin yaklaşık 5 hafta durmasına neden olan siber saldırının etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin nisan-haziran dönemindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması ve Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlı modellerinden kaynaklanan rekabet de JLR'nin sıfır emisyonlu araç üretimine yönelik hedeflerini düşürmesine neden oldu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL