Meslek liseleri üretiyor, Türkiye kazanıyor: Üç yılda 50 milyon liralık ciro

Okulda yapılan üretimlerin sadece öğrenci ve okul bütçesine değil kent ekonomisine de katkı sağladığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yaklaşık 16 şehre deterjan ve hijyenik temizlik malzemeleri üreterek dağıttık. Deprem döneminde ise moda tasarım bölümümüzle tulum ve çadır ürünleri, metal bölümümüzle de soba ürettik. Bu ürünleri depremzedelere ulaştırarak o günkü acil ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunduk. Bizim ticari bir kaygımız yok, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz."