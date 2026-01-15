Vakıf Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da 16 Ocak'tan itibaren işlem görmeye başlayacak.

KAP'ta yer alan açıklama şöyle:

"Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 210.492.225 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 84.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,77 TL baz fiyat, "ZGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir"