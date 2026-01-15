ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ZGYO yarın borsada işlem görmeye başlıyor

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) payları, 16/01/2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da 9,77 TL baz fiyatla ve “ZGYO.E” koduyla işlem görmeye başlayacak.


Son Güncellenme:
ZGYO yarın borsada işlem görmeye başlıyor

Vakıf Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da 16 Ocak'tan itibaren işlem görmeye başlayacak.

KAP'ta yer alan açıklama şöyle:

"Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 210.492.225 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 84.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,77 TL baz fiyat, "ZGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir"

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL