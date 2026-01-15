Paslanmaz çelikte Malezya ile önemli iş birliği

İmzalanan mutabakat, Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe iş birliği ve pazar geliştirme alanlarında münhasır olmayan, bağlayıcılık içermeyen bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Bu anlaşma ile özellikle paslanmaz çelik ham maddesi konusunda Malezya’yı alternatif bir tedarik ülkesi olarak konumlandırmış olduklarını kaydeden PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, "Bahru Stainless, sektörümüz için alternatif bir üretici haline geldi. Bu sayede firmalarımız, ihtiyaç duydukları ürünleri farklı bir kaynaktan temin etme imkanına kavuşacak.” dedi.

Söz konusu mutabakat kapsamında PASİD, Bahru Stainless’e Türkiye Cumhuriyeti’nde paslanmaz çelik ürünlerinin tanıtımı, pazar erişimi ve tedarik süreçlerine yönelik kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetler sunacak. Mutabakat, herhangi bir satın alma, satış, teslimat ya da tedarik yükümlülüğü doğurmazken; taraflar arasında iyi niyet esasına dayalı bir iş birliği zemini oluşturuyor.

TÜRKİYE–MALEZYA TİCARİ İLİŞKİLERİNE KATKI

Mutabakatın imzalanması, 6–8 Ocak tarihleri arasında Malezya Başbakanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında atılan adımların bir parçası olarak hayata geçirildi. Ziyaret sırasında iki ülke arasında teknoloji transferi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çeşitli mutabakatlar imzalanırken, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefi de resmiyet kazandı. Bu süreçte Türk Eximbank ile Malezya Exim Bank arasında da iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Bu gelişmelerin ardından Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) Türk firmalarıyla ve özellikle paslanmaz çelik sanayicileriyle iş birliği yapmak istediklerini iletti. Bu doğrultuda PASİD ile temas kurularak söz konusu iyi niyet mutabakatı imzalandı.

Mutabakat, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato Seri Mohamed Azmin Ali, Malezya Exim Bank CEO’su Datuk Nurbayu Kasım Chang ve Türk Eximbank CEO’su Ali Güney şahitliğinde; PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre ile Bahru Stainless CEO’su Wei Beoh Tan arasında imzalandı.

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ALTERNATİF BİR KAPI AÇILDI

PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, mutabakatın sektöre sağlayacağı katkıya dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu imza, resmi bir bağlayıcılığı olmayan ancak teşvik edici niteliği yüksek bir iyi niyet sözleşmesi. Özellikle paslanmaz çelik ham maddesi konusunda Malezya’yı alternatif bir tedarik ülkesi olarak konumlandırmış olduk. Bahru Stainless, sektörümüz için alternatif bir üretici haline geldi. Bu sayede firmalarımız, ihtiyaç duydukları ürünleri farklı bir kaynaktan temin etme imkanına kavuşacak.”

Küçükemre sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mutabakatla iki ülkenin sanayicileri arasında ilişkilerin güçlenmesine, ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. PASİD olarak hem üyelerimize yeni tedarik ve satın alma ağları sunuyor hem de Türkiye–Malezya ticaretinin gelişmesinde aktif bir rol üstleniyoruz. Uluslararası alanda derneğimizin bilinirliğini artıran, sektörümüz için değerli ve stratejik bir imza oldu.”