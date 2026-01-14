ARA
  SPK bülteni yayımlandı: 3 kişiye geçici işlem yasağı geldi

SPK bülteni yayımlandı: 3 kişiye geçici işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.


SPK bülteni yayımlandı: 3 kişiye geçici işlem yasağı geldi

SPK bültenine göre, Kurul, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 15 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

