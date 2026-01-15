ARA
  • Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (5-9 Ocak)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 237,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 864,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, DİBS'te 15 Ağustos 2025 haftasından bu yana en yüksek alım gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ocak haftasında 237,6 milyon dolarlık hisse senedi, 864,8 milyon dolarlık DİBS alırken, 10,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

DİBS'te 15 Ağustos haftasından bu yana en yüksek alım gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Ocak haftasında 33 milyar 911,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ocak haftasında 36 milyar 325,3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 247,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 618,2 milyon dolar oldu.

