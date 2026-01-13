Üçay Mühendislik halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. halka arz oluyor.

Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 18 TL olarak belirlendi. Toplam 60 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,08 milyar TL olurken, halka açıklık oranı ise yüzde 26,67 olarak gerçekleşecek.



“Halka arz sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım olacak”



Halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında stratejik bir adım olarak değerlendiren Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerine odaklanarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği temel alan bir büyüme stratejisi izliyoruz. Karbon nötr hedefimiz doğrultusunda çevre dostu çözümler sunmayı, elektrikli araç yatırımlarını artırmayı ve toplumsal fayda sağlayan projelerle hem çevresel hem de finansal değer yaratmayı amaçlıyoruz. Halka arzı, finansal gücümüzü artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, çevre dostu ve yenilikçi projeleri hayata geçirmek, operasyonel kapasiteyi artırmak, kurumsallaşmayı güçlendirmek ve şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerini daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma vizyonu sunarken, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir iş modeli geliştirme yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Üçay Mühendislik olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında öncü bir konumda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Halka arz geliri yatırımlarda değerlendirilecek



Elde edilen geliri, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyen ve operasyonel kapasitesini artıran yatırımlarda değerlendireceklerini belirten Şakacı, “Fonun yüzde 40-50'sini GES santrali yatırımlarında, yüzde 5-10’unu elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumunda, yüzde 10-15’ini ise şube ağımızın genişletilmesinde kullanmayı hedefliyoruz. Gelirin yüzde 30-40’ını ise organizasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemizle kendi güneş enerji santrallerimizi kurmayı ve mevcut lisanslı ya da lisanssız GES tesislerini satın almayı planlıyoruz. Türkiye genelinde büyüme stratejimizi desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 şube açmayı hedefliyoruz. Bağlı ortaklığımız Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağımızı da genişletmeyi amaçlıyoruz. Bunlarla beraber operasyonel giderleri azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla araç filomuzu elektrikliye dönüştürme, yapay zekâ destekli akıllı depolar kurma ve öz tüketimimiz için GES tesisleri inşa etme planlarımız bulunuyor” diye konuştu.

“Halka arzla birlikte finansal performansımızı pekiştireceğiz”



Şirketin son yıllardaki finansal performansına ilişkin de bilgi veren Şakacı, sözlerine şöyle devam etti:



“Üçay Mühendislik Grubu olarak farklı sektörlerde gösterdiğimiz faaliyetlerimizin başarılı sonuçları finansallarımıza da yansımış durumda. Grubumuzun 2022 yılında 702.293.596 TL olan özkaynakları, 30 Eylül 2025 itibarıyla 1.002.754.129 TL’ye ulaştı. 2022’den 30.09.2025’e kadar özkaynak artışı %42,8 oranında gerçekleşti. 30.09.2025 dönem sonu itibariyle ise hasılatımız 1.939.082.893 TL, brüt karımız ise 445.558.495 TL oldu. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ile yeni yatırımları fonlayarak hem finansal performansımızı pekiştirmeyi hem de yatırımcılarımıza artı değer sağlamayı hedefliyoruz.”