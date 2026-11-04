Naturelgaz 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Şehir gazı alanında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 139 ilçe ve beldeye hizmet veren Naturelgaz, boru hattına bağlanan ilçeler ve yeni kazanılan ihalelerle birlikte bu sayıyı 2026 yılı Eylül sonunda 143’e yükseltti.

Farklı sektör ve bölgelere yayılan çeşitlendirilmiş müşteri portföyü sayesinde dayanıklı operasyonel yapısını koruyan Naturelgaz, yaklaşan kış döneminde artması öngörülen talebe karşı tedarik sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kış hazırlıklarını da hızlandırdı.

“Operasyonel gücümüzü sürdürülebilir kârlılığa dönüştürmeye devam ediyoruz”

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, şunları söyledi:

“Yılın üçüncü çeyreğinde küresel enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalara ve artan taşıma maliyetlerine rağmen operasyonel gücümüzü sürdürülebilir kârlılığa dönüştürmeye devam ettik ve bu operasyonel kârlılığımızı artırmayı başardık. Güçlü lojistik altyapımız, etkin maliyet yönetimimiz ve operasyonel yetkinliklerimiz sayesinde 2026 yılının ilk dokuz ayında FAVÖK’ümüzü 1,7 milyar TL’ye yükselttik ve 638 milyon TL net kâr elde ettik. Satış hacmi de, mevsimsellik etkileri ve boru hattına erken geçişler olmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Önümüzdeki dönemde de güçlü operasyonel yapımızı koruyarak sürdürülebilir kârlılık hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Yurt içindeki öncü konumumuzu sürdürürken Güney Afrika yatırımımıza ilişkin çalışmalarımızı yürütüyor, uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda yeni yurt dışı yatırım fırsatlarını da değerlendiriyoruz.”