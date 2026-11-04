Trump, ara seçimlerdeki kayıpların nedeninin İran savaşı olabileceğini söyledi

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisinde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.

Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.

Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.

Kabine değişikliği ve seçim sonuçlarına itiraz düşünmüyor

Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.

Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.

Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.