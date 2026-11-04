ARA
DOLAR
50,02
0,00%
DOLAR
EURO
56,18
-0,02%
EURO
ALTIN
6507,00
-0,05%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump, ara seçimlerdeki kayıpların nedeninin İran savaşı olabileceğini söyledi
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Trump, ara seçimlerdeki kayıpların nedeninin İran savaşı olabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.

Trump, ara seçimlerdeki kayıpların nedeninin İran savaşı olabileceğini söyledi

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisinde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.

Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.

Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.

Kabine değişikliği ve seçim sonuçlarına itiraz düşünmüyor

Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.

Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.

Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.

0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL