Cambridge girişimlerinden sıfır atık vizyonuna: NextGenCOP 30.5'te navi ve yeşil bölge çalışmaları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim kriziyle mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, gençler için önemli bir organizasyon hayata geçirilecek.

NextGenCOP 30.5, Türkiye'nin bu yıl üstlendiği COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecinde gençlerin iklim diplomasisine daha güçlü katılımını destekleyen önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

COP31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek NextGenCOP 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor.