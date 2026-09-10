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Sanayi üretiminde düşüş üçüncü aya taşındı

Sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Yıllık bazdaki gerileme böylece art arda üçüncü ayda da görüldü.

Ekonomist
Ekonomist
Sanayi üretiminde düşüş üçüncü aya taşındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 oranında azalış gösterdi.

Sanayi üretiminde düşüş üçüncü aya taşındı-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Sanayi üretiminde düşüş üçüncü aya taşındı-2
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