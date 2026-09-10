Tofaş üretimi Opel Vivaro Kamyonet dünya sahnesinde

14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Transportation 2026 fuarı kapsamında Opel’in Türkiye’de Tofaş tarafından üretilen yeni Vivaro Kamyonet modeli de ilk kez uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Dayanıklı yapısı, fonksiyonel yükleme çözümleri ve iş odaklı özellikleriyle öne çıkan Made in Türkiye imzalı Vivaro Kamyonet, Hannover’de Stellantis Pro One’ın 13’üncü salondaki C41 numaralı standında ziyaretçilerle buluşacak. Opel, IAA Transportation 2026’da küçük elektrikli şehir içi mobilite çözümlerinden büyük hafif ticari araçlara kadar uzanan geniş ürün gamını sergileyecek.

Türkiye’de Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro Kamyonet, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik pratik ve verimli bir çözüm olarak Opel’in hafif ticari araç ürün gamındaki yerini aldı. Yaklaşık 1.200 kilogram taşıma kapasitesi ve yaklaşık 2.754 mm yükleme alanı uzunluğuna sahip model, çelik konstrüksiyon kasası, alüminyum kasa kanatları ve dayanıklılığı artıran plywood kaplamasıyla zorlu çalışma koşullarına uygun bir yapı sunuyor. Tabanda yer alan 8 adet yükleme kancası, kasa altında sunulan 220 litrelik bagaj alanı, camlı ara bölme ve 2+1 oturma düzeni de aracın günlük iş hayatındaki kullanım kabiliyetini artırıyor.

İş hayatının farklı ihtiyaçlarına uygun çok yönlü yapı

IAA Transportation 2026’da sergilenecek Vivaro Kamyonet, açık yükleme alanına üç taraftan erişilebilmesi sayesinde farklı malzemelerin kolay biçimde yüklenmesine ve boşaltılmasına olanak tanıyor. Bu yapısıyla model, lojistikten saha operasyonlarına, yapı ve inşaat sektöründen farklı hizmet alanlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesine hitap ediyor. Opel, Vivaro’nun farklı üstyapı ve taşıma ihtiyaçlarına uyarlanabilen çok yönlü karakterini Hannover’de uluslararası ziyaretçilere gösterecek. Global ürün gamında Vivaro Kamyonet, iş odaklı yapısını zengin standart güvenlik ve konfor donanımlarıyla tamamlıyor. Elektronik Stabilite Programı, ABS, Elektronik Fren Gücü Dağılımı, Yokuşta Kalkış Desteği, şerit takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, çarpışma uyarısı, acil durum fren sistemi ve lastik basınç izleme sistemi modelin standart güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Geri görüş kamerası, hız sabitleyici, klima, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, dijital gösterge paneli ve Bluetooth bağlantısı da günlük kullanım konforunu destekliyor.

Opel’in ticari araç ailesi Hannover’de

Opel, IAA Transportation 2026 kapsamında Vivaro Kamyonet’in yanı sıra farklı ticari kullanım senaryolarına yönelik modellerini de sergileyecek. Markanın fuardaki ürünleri arasında Movano Crew Cab, Combo Tech ve Rocks with Kargo Kit de yer alacak. 17 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 2 tona kadar taşıma kapasitesi sunabilen Movano Crew Cab, 7 kişiye kadar ekip taşıma olanağıyla özellikle çalışanların ve malzemelerin birlikte taşındığı operasyonlara hitap ediyor. Combo Tech ise otomobil benzeri konfor özellikleriyle kompakt ticari araç kullanımını bir araya getirirken 3,8 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 3,09 metreye kadar yükleme alanı uzunluğu sunuyor. Şehir içi teslimat operasyonlarına yönelik tamamen elektrikli Rocks ise 2,41 metrelik kompakt gövdesi, 75 kilometreye kadar elektrikli menzili ve opsiyonel Kargo Kit çözümüyle özellikle küçük yüklerin taşınmasına yönelik çevik bir alternatif oluşturuyor. Opel, fuarda içten yanmalı motorlardan tamamen elektrikli seçeneklere kadar uzanan farklı güç aktarma sistemleriyle ticari müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini de sergileyecek.

IAA Transportation 2026, 14 Eylül Pazartesi günü basın günüyle başlayacak. Opel modelleri ve Stellantis Pro One çözümleri, 14-20 Eylül tarihleri boyunca Hannover Messe’de 13’üncü salon, C41 numaralı stantta ziyaret edilebilecek.