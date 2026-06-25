Tarlada olgunlaşıyor, dünyaya satılıyor: Antalya'da güneşlenen halılar ABD ve İngiltere yolcusu

Halıların tarlalara serilmeye başlamasıyla çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladıklarına işaret eden Akbaba, "Bana sosyal medyadan ulaşıp 'Ne zaman serilecek?' diye soruyorlardı. Serilmeye başlayınca da fotoğrafseverler, gelin ve damatlar tarlalara gelmeye başladı. İlgilerinden dolayı mutlu oluyoruz." diye konuştu.