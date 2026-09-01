Ağustos ayında 12 şirket bedelli sermaye artırımı kararı aldı: İşte o şirketler...

Borsa İstanbul'da işlem gören 12 halka açık şirket, Ağustos 2026 döneminde sermayelerini nakit karşılığı bedelli olarak artırma kararı alarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden süreçlerini başlattı.
KAP’a yapılan açıklamalara göre BRKO, ATSYH, SNICA, BIGTK, ULAS, SASA, DENGE, TUCLK, EFOR, PSGYO, NETAS ve CASA Ağustos ayında sermaye artırımı kararı alan şirketler oldu.
Ağustos ayında bedelli sermaye artırımı kararı alan 12 şirket ve detayları şu şekilde:
1 Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat (BRKO)
Mevcut Sermaye: 140 milyon TL
Yeni Sermaye: 330 milyon TL
Yöntem: Tahsisli (Rüçhan hakları kısıtlı).
Planlanan Satış Hasılatı: 190 milyon TL.
2 Atlantis Yatırım Holding (ATSYH)
Yöntem: Tahsisli (Şirkete borç olarak izlenen 144,61 milyon TL'lik borcun mahsubu)
3 Sanica Isı (SNICA)
Mevcut Sermaye: 600 milyon TL
Yeni Sermaye: 1,2 milyar TL (%100 artış)
Yöntem: Nakden (Rüçhan hakları korunacak, kullanım oranı %100).
4 Big Medya Teknoloji (BIGTK)
Mevcut Sermaye: 33,81 milyon TL
Yeni Sermaye: 94,67 milyon TL (%180 artış)
Yöntem: Nakden (Rüçhan hakları korunacak, 60,86 milyon TL nominal pay ihraç edilecek)
5 Ulaşlar Turizm (ULAS)
Mevcut Sermaye: 25,38 milyon TL
Yeni Sermaye:: 48 milyon TL
Yöntem: Tahsisli (Hakim ortak Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'ye borçların ödenmesi için)
6 Sasa Polyester (SASA)
Mevcut Sermaye: 52,50 milyar TL
Yöntem: Tahsisli (Rüçhan hakları kısıtlı)
Planlanan Satış Hasılatı: 7,185 milyar TL (Payların tamamı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsis edilecek)
7 Denge Yatırım Holding (DENGE)
Mevcut Sermaye: 600 milyon TL
Mevcut Sermaye: 600 milyon TL
Planlanan Satış Hasılatı: 3 milyar TL (Erdal Kılıç, Abdullah Kubilay Özdöl, Burçin Çelen ve Ömer Fuat Aytaç'a tahsis edilecek)
8 Tuğçelik Alüminyum (TUCLK)
Mevcut Sermaye: 360 milyon TL
Yöntem: Tahsisli (Karar revize edildi)
Planlanan Satış Hasılatı: 460,88 milyon TL (Payların tamamı Nersan Holding A.Ş.'ye tahsis edilecek)
9 Efor Yatırım (EFOR)
Mevcut Sermaye: 2,178 milyar TL
Yöntem: Tahsisli (Rüçhan hakları kısıtlı)
Planlanan Satış Hasılatı: 3 milyar TL (Sermaye avansından doğan alacağa mahsuben İbrahim Akkuş'a tahsis edilecek)
10 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO)
Mevcut Sermaye: 6,90 milyar TL.
Yöntem: Tahsisli (Rüçhan hakları kısıtlı).
Planlanan Satış Hasılatı: 7,5 milyar TL
11 Netaş Telekomünikasyon (NETAS)
Mevcut Sermaye: 64,86 milyon TL
Yeni Sermaye: 259,46 milyon TL (%300 artış)
Yöntem: Nakden (194,59 milyon TL artırım, rüçhan hakları korunacak; SPK başvurusu yapıldı)
12 Casa Emtia Petrol (CASA)
Mevcut Sermaye: 4,9 milyon TL
Yeni Sermaye: 10 milyon TL.
Yöntem: Tahsisli (Rüçhan hakları kısıtlı)
Planlanan Satış Hasılatı: 5,1 milyon TL.