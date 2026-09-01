Ağustos ayında 12 şirket bedelli sermaye artırımı kararı aldı: İşte o şirketler...

Borsa İstanbul'da işlem gören 12 halka açık şirket, Ağustos 2026 döneminde sermayelerini nakit karşılığı bedelli olarak artırma kararı alarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden süreçlerini başlattı.

KAP’a yapılan açıklamalara göre BRKO, ATSYH, SNICA, BIGTK, ULAS, SASA, DENGE, TUCLK, EFOR, PSGYO, NETAS ve CASA Ağustos ayında sermaye artırımı kararı alan şirketler oldu.

Ağustos ayında bedelli sermaye artırımı kararı alan 12 şirket ve detayları şu şekilde: