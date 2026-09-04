Peugeot Eylül kampanyasını duyurdu: SUV ve ticari araçlara özel kredi seçenekleri! İşte güncel fiyat listesi

Fastback SUV tasarımı ve 48V hibrit teknolojisiyle öne çıkan Peugeot 3008, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunulurken, B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi 2008’de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Yüzde 100 elektrikli E-208 ise 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla müşterilerini bekliyor. Peugeot’nun hafif ticari araç ailesinde 1 milyon TL’ye varan sıfır faizli kredi olanaklarının yanı sıra, modele ve versiyona göre değişen 100 bin TL’ye varan takas destekleri ve nakit indirimleri sunuluyor.
Peugeot, geniş ürün gamında sunduğu avantajlı finansman seçenekleriyle Eylül ayında da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sağlıyor. Markanın SUV ailesinde 2008, 3008 ve 5008; elektrikli ürün gamında ise E-208, E-2008, E-3008 ve E-5008 modelleri cazip kredi seçenekleriyle öne çıkıyor.
Fastback SUV tasarımı ve 48V hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot 3008’de tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Peugeot’nun yeni nesil elektrikli mobilite yaklaşımını temsil eden E-3008 Allure’da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneği bulunuyor. B-SUV segmentinin iddialı modellerinden Peugeot 2008’in Allure donanımlı versiyonunda bireysel müşterilere 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008’de de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Gelişmiş 48V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi, 7 koltuklu oturma düzeni ve Panoramic i-Cockpit® teknolojisiyle öne çıkan Peugeot 5008 GT, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunuluyor. 5008 ailesinin yüzde 100 elektrikli üyesi E-5008 Allure’da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım detayları ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli Peugeot E-208’i tercih eden müşteriler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot, hafif ticari araç ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleriyle de eylül ayında dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği bir araya getiren, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın Allure versiyonunda bireysel müşterilere 500 bin TL için 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlanıyor. Rifter GT’de ise bireysel müşterilere 800 bin TL, tüzel müşterilere ise 1 milyon TL için 6 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Sınıfının güçlü oyuncularından Partner Van’da tüzel müşterilere özel 800 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajı bulunuyor.
Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Expert Van ve Expert Traveller modellerinde ise tüzel müşterilere 1 milyon TL için 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Büyük hacimli yük ve yolcu taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Boxer Van ile Yeni Boxer Minibüs modellerinde de tüzel müşteriler 1 milyon TL için 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor. Peugeot, eylül ayı boyunca sunduğu avantajlı kredi kampanyalarının yanı sıra, modele ve versiyona göre değişen 90 bin TL’ye varan nakit indirimleri ve takas destekleriyle de müşterilerine farklı satın alma alternatifleri sunuyor.