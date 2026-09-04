Peugeot Eylül kampanyasını duyurdu: SUV ve ticari araçlara özel kredi seçenekleri! İşte güncel fiyat listesi

Fastback SUV tasarımı ve 48V hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot 3008’de tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Peugeot’nun yeni nesil elektrikli mobilite yaklaşımını temsil eden E-3008 Allure’da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneği bulunuyor. B-SUV segmentinin iddialı modellerinden Peugeot 2008’in Allure donanımlı versiyonunda bireysel müşterilere 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008’de de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Gelişmiş 48V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi, 7 koltuklu oturma düzeni ve Panoramic i-Cockpit® teknolojisiyle öne çıkan Peugeot 5008 GT, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunuluyor. 5008 ailesinin yüzde 100 elektrikli üyesi E-5008 Allure’da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım detayları ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli Peugeot E-208’i tercih eden müşteriler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.