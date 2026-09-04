Araç alıp satacaklar dikkat: EGM'den kritik dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), araç alım-satım işlemlerinde vatandaşları hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulundu. Kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtan kişilerin işlem öncesinde kapora, dosya masrafı ya da "güvenli ödeme bedeli" adı altında para talep edebildiğine dikkat çeken EGM, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

"Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirin"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan EGM, noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini talep etmeyeceğinin altını çizdi:

"Kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtarak araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir.

📌Noterlikler; telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini asla talep etmez.

📌Araç alım-satım işlemlerinde "Güvenli Ödeme Sistemi" sadece noterliklerde gerçekleştirilmektedir.

📌Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirin."