Tüketici güveninde yükseliş: Haziran verileri iyileşmeye işaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 olarak açıklandı.
Alt endekslere bakıldığında ise, mevcut maddi duruma ilişkin endeks haziranda yüzde 4,5 artarak 72,3 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aya yönelik maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9'luk artışla 89,5'e çıktı.
Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerini yansıtan endeks de aynı dönemde yüzde 3,1 yükselerek 83,9 seviyesinde gerçekleşti.