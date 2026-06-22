ARA
DOLAR
46,45
0,03%
DOLAR
EURO
53,11
-0,36%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tüketici güveninde yükseliş: Haziran verileri iyileşmeye işaret etti

TÜİK ile Merkez Bankası iş birliğinde hazırlanan Tüketici Eğilim Anketi'ne göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre iyileşme gösterdi. Buna göre, endeks mayısta haziran ayına göre artış göstererek 87,9 değerini aldı.

Ekonomist
Ekonomist
Tüketici güveninde yükseliş: Haziran verileri iyileşmeye işaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 olarak açıklandı.

Tüketici güveninde yükseliş: Haziran verileri iyileşmeye işaret etti-1

Alt endekslere bakıldığında ise, mevcut maddi duruma ilişkin endeks haziranda yüzde 4,5 artarak 72,3 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aya yönelik maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9'luk artışla 89,5'e çıktı.

Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerini yansıtan endeks de aynı dönemde yüzde 3,1 yükselerek 83,9 seviyesinde gerçekleşti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL