Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 500 bin liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

17 HİSSE PRİM YAPTI, 76’SI GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,94 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.458,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yaptı, 76’sı geriledi.

SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD’de enflasyonun haziranda yüzde 5’in üzerine çıkmasının para politikasında beklenenden erken sıkılaşmaya yol açabileceğine dair endişelere sebep olduğunu ve bunun da piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

YARIN FAİZ KARARI VAR

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunum ve Fed’in Bej Kitap Raporu’nun yatırımcıların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde de ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere’de enflasyon, Japonya’da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 500 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5973 lira, satışta 8,6318 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6259 lira, satışta 8,6605 lira olarak belirlemişti.