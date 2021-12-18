“Hayatımın en önemli kısmına Anadol’la başladım”

18 yaşına geldikten sonraki en büyük hayalinin bir ralliye katılmak ve Anadol’la yarışmak olduğunu kaydeden Bostancı, “İleriki senelerde bu şansa da kavuştum. Hayatımın en önemli kısmına Anadol’la başladım. Önce Anadol A1’le 1975 Cumhuriyet Rallisi’ne katıldım. Anadol A1’den sonra spor Anadol denilen ‘Anadol STC’ ile yarışmaya devam ettim. Sonra tekrar Anadol A1’e döndüm. O günden bugüne Anadol’un hayatımda hep çok önemli bir yeri oldu.” diye konuştu.

Sonraki yıllarda da Anadol’un hayatından hiç çıkmadığını ve onlarca Anadol’dan oluşan bir şahsi araç koleksiyona sahip olduğunu aktaran Bostancı, ara ara bu araçlarla büyük bir keyifle gezintiye çıktığını ve çevreden büyük ilgi gördüğünü anlattı.