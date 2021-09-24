Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.384,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,86 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 1.478,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23’ü prim yaptı, 73’ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande’nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle risk iştahının azaldığını belirtti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Senatoda yapacağı sunum, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, ECB’nin düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumunda önde gelen gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD’de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.122.778.001 Türk Hava Yolları 966.432.086 Tüpraş 587.197.308 Şişe Cam 573.491.000 Akbank 570.379.885 Yapı ve Kredi Bankası 553.035.629 Ereğli Demir Çelik 431.719.546 Kardemir (D) 374.962.946 Emlak Konut GMYO 324.718.310 İş Bankası (C) 319.025.694 Arçelik 283.924.161 TAV Havalimanları 279.834.078 Pegasus 277.385.520 Koç Holding 261.471.357 Bim Mağazalar 245.896.650 Karsan Otomotiv 235.957.961 Petkim 212.084.390 Bera Holding 194.143.973 Sabancı Holding 186.072.598 SASA Polyester 166.939.112

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,65 1,50 10,00 TAV Havalimanları 25,74 24,50 5,06 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 24,42 3,85 Gözde Girişim 5,88 5,68 3,52 Karsan Otomotiv 3,69 3,57 3,36 Alkim Kimya 15,73 15,32 2,68 Türk Hava Yolları 13,62 13,33 2,18 Hektaş 8,31 8,18 1,59 Enka İnşaat 10,54 10,38 1,54 Ege Gübre 170,40 168,30 1,25 Oyak Çimento 6,65 6,57 1,22 Ege Endüstri 1.219,80 1.208,40 0,94 Çemaş Döküm 1,16 1,15 0,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 6,00 0,67 Alarko GMYO 21,70 21,56 0,65 Pegasus 71,75 71,30 0,63 Çemtaş 12,78 12,71 0,55 İş GMYO 2,00 1,99 0,50 Vestel 28,42 28,28 0,50 Galatasaray Sportif 3,31 3,30 0,30

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,61 4,90 -5,92 Fenerbahçe Futbol 32,04 33,86 -5,38 Erbosan 96,90 101,70 -4,72 Halkbank 4,29 4,47 -4,03 Migros Ticaret 32,16 33,48 -3,94 Garanti Bankası 8,82 9,18 -3,92 Şok Marketler Ticaret 12,07 12,47 -3,21 Doğuş Otomotiv 34,08 35,20 -3,18 RTA Laboratuvarları 21,60 22,30 -3,14 Koza Madencilik 14,05 14,50 -3,10 Kardemir (D) 6,25 6,45 -3,10 Akbank 5,14 5,30 -3,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 2,39 -2,93 Esenboğa Elektrik 32,54 33,52 -2,92 Deva Holding 21,52 22,14 -2,80 Enerjisa Enerji 10,34 10,62 -2,64 Coca Cola İçecek 80,70 82,85 -2,60 Kartonsan 47,00 48,20 -2,49 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,18 1,21 -2,48 Koç Holding 21,64 22,18 -2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)