Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan daha sonra deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir’de AFAD Koordinasyon Merkezine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada yetkililer tarafından brifing verildi.

37 VEFATIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103.” dedi.

“Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda.” diyen Erdoğan, “Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

“Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.” diyen Erdoğan, “Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir.” dedi.

“Vatandaşlarımız ‘yurtlarda kalabiliriz’ derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil.” ifadesini kullanan Erdoğan, “88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İzmir’de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.