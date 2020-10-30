Bugün İzmir’de Seferihisar’ın 17 kilometre açığında 14.51’de meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı. AA’nın haberine göre sahil kesiminde bedensel engelli Laika Erçetin (85) su nedeniyle hayatını kaybetti.

Seferihisar’da deniz önce yükseldi, sonra çekildi… NTV canlı yayınında ‘Bu görüntüye tsunami diyebilir miyiz?’ sorusu üzerine Profesör Doktor Tolga Bekler şu yanıtları verdi:

Tsunami oluşabilmesi için ideal şartları sağlamasına yardımcı olmuş bir mekanizmanın sonucu bu deprem. Nasıl bir mekanizma? Normal faylanma diye tabir ettiğimiz bir bloğun diğer bloğa göre düşmesi sonucu, deniz tabanından yaklaşık 10 km derinlikte bir odakta oluşmuş bir deprem.

Bu yer değiştirme sonucu deniz tabanından itibaren ciddi bir su kütlesi küresel olarak yayılmaya başlıyor, sahil şeridindeki tüm yapıları o su hızıyla beraber etkiliyor.

Tsunaminin depremin büyüklüğüne, sahilden uzaklığına, faylanmanın niteliğine göre belirli dinamik modeller karşısında dalga yüksekliği ile ilgili derecelendirilmesi söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar Türkiye’de çok ciddi anlamda yapılıyor. Bodrum depreminde bunu gördük. Sahil şeridinde belli tsunami dalga yüksekliği ölçerleri vardır. Bu bölgede var mı bilmiyorum. Yapılan modellemeler 0.5 ila 1 metre arasında dalga yüksekliğinin oluşabileceği nitelikte.

Seferihisar olsun, Sığacık olsun Doğanbey Körfezi olsun, böyle bir depremde bu etkiyle karşılaşabilecek, oldukça düşük topografyada, deniz seviyesine çok yakın olan yerleşim alanlarına sahip. Bu görüntülerde maalesef bu kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş görüntüler.

DENİZDEKİ GİRDAP GÖRÜNTÜSÜ *

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise denizdeki girdaba benzer görüntü için şu yorumları yaptı:

Sanıyorum Tsunami etkisi…. Dalganın kara içerisine ilerleyip geri çekilmesinin oluşturduğu Tsunami dalgaları oldukça hızlıdır. 800 km hıza ulaşabilir. Burada mesafe yakın olduğu için o hıza büyük ihtimal ulaşamamıştır. Ama yine de çok hızlıdır. Kara içerisine büyük bir süratle gider. Sonra geri çekilir. Bazen bu birkaç dalga halinde olabilir. Bu esnada girdaplar oluşması doğal.

İstanbul için yapılmış tsunami çalışmaları var. Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz aylarda yayınladığı, oldukça iyi bir çalışma var, ilçe bazında nerelerde tsunami riski var diye. İzmir için böyle bir çalışma var mı bilmiyorum. Ama Sığacık körfezi, Dikili buralar hep kıyının alçak olduğu yerlerdir. Tsunami oluştuğu zaman kara içerisine ilerleyebilir. Bu ihtimal her zaman var.