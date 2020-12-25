Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca’nın twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020