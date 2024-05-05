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  • Koç Metalurji halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?

Koç Metalurji halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?

SPK'nın halka arz onayı verdiği son iki şirket arasında Koç Metalurji de yer alıyor. İşte Koç Metalurji halka arz tarihi, dağıtılacak lot sayısı ve diğer detaylar:

05 Mayıs 2024 | 08:11
Koç Metalurji halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?

SPK son bülteninde Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri'ne halka arz onayı verdiğini duyurmuştu. İşte Koç Metalurji halka arzıyla ilgili detaylar:

KOÇ METALURJİ HALK ARZ TARİHİ, FİYATI

Koç Metalurji halka arzı, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka Arz 20,50 TL sabit fiyatla ve Talep Toplama Yöntemi ile yapılacak.

MAÇ METALURJİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Koç Metalurji halka arzında 125.000.000 adet payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 2,5 Milyar TL olması planlanıyor. Halka arzda şirketin mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

KOÇ METALURJİ HAKKINDA

  • Koç Metalurji A.Ş. 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 
  • Şirketin kısaca fiili faaliyet konusu metal kütük, nervürlü betonerme demiri ve inşaat demiri üretimi.
  • Şirketin sitesine göre Koç Metalurji Osmaniye O.S.B'de kurulu çelikhanesiyle yıllık 1.2 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas (Hatay) O.S.B.'de kurulu haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat Demir’i üretim kapasitene sahip.
  • İzahnameye göre şirketin 2023 yılında inşaat demiri ve kütük demir üretimi toplamı yaklaşık 818 bin 902 ton olup şirketin inşaat demiri ve kütük demir toplamının Türkiye'de 33.7 milyon ton 2023 yılı ham çelik üretimi içindeki payı yaklaşık yüzde 2.4'tür.

KOÇ METALURJİ KİMİN?

İzahnameye göre şirketin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%’ü Adil Koç’a ait.

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