Altınay Savunma halka arz tarihi, fiyatı:Kaç lot dağıtacak?

SPK'dan halk arz onayı alan Altınay Savunma Teknolojileri Borsa İstanbul’un en yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. ALTNY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görecek Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzına konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek.

HALKA ART TARİHİ

Hisse fiyatı 32,00 lira olarak satışa sunulacak olan Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı için talep toplama tarihleri ise 8-9-10 Mayıs olarak belirlendi.

TOPLAM KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda toplamda 58.823.530 nominal/adet hisse satışa sunulacak. Halka arzda; 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 TL nominal değerdeki paylar ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. 200 milyon TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 235 milyon 294 bin 118 TL olacak. Yaklaşık 1,9 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 69’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i de Altınay Grubu çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

HALKA ARZ DETAYLARI:

Halka Arz Tarihleri: 8-9-10 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 32,00 TL

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000- TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 235.294.118- TL

Halka Arz Edilecek Payların

Nominal Değeri

35.294.118 TL nominal- Sermaye Artırımı

23.529.412 TL nominal- Ortak Satışı

58.823.530 TL nominal Toplam

Halka Arz Büyüklüğü: 1.882.352.960,00 TL

Halka Açıklık Oranı: %25,00

Halka Arz Tahsisatı:

40.588.236 nominal TL (%69) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

17.647.059 nominal TL (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

588.235 nominal TL (%1) Altınay Grubu Çalışanları

Fiyat istikrarı: Ziraat Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmakta. Ziraat Yatırım fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacak. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri’ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25’i kullanılacak.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA:

Şirketin paylaştığı bilgiye göre Savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında kuruldu. Şirket Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstleniyor.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin 2019 yılında döner kanatlı İHA’ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, bugün Altınay Savunma ve Aselsan ortaklığı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in bir başka bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri ise 2019’da TUSAŞ ortaklığıyla kuruldu. TAAC, havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmakta olup kısa sürede yurt dışı pazara da açılmıştır.