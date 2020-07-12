ENDEKS DESTEK ARIYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.84 ile Trakya Cam ve yüzde 18.87 ile Zorlu Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.06 ve yüzde 8.33 ile TAV Havalimanları ve Bizim Mağazaları hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.46 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 9.23 milyar TL ile Şişe Cam takip etti.

Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.95 azalışla 115,794 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,898 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 27.03 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 7 günlük ortalamasının altında olması satıcıları güçlendirebilir.

RSI göstergesi 58.91 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.39 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 118,442 ve 121,090 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 114,390 ve 112,986 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.03 baz puan azalarak yüzde 49.77 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.41 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.14 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.23 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.76 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.23-4.72

Satım aralığı: 6.13-6.38

Yabancı Payı (%) : 55.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 18.89 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.30-16.90

Satım aralığı: 21.00-21.40

Yabancı Payı (%) : 46.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.

ASELSAN

GÜÇ KAYBEDİYOR

32.98 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 30.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 31.82 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.00-27.50

Satım aralığı: 32.75-33.50

Yabancı Payı (%) : 33.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

67.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 69.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 68.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 67.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.50-62.00

Satım aralığı: 69.50-74.50

Yabancı Payı (%) : 63.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.09 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.09-1.98

Satım aralığı: 2.46-2.52

Yabancı Payı (%) : 42.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.80 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.45 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.45-8.25

Satım aralığı: 8.75-8.95

Yabancı Payı (%) : 35.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.51 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.33 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.15-5.10

Satım aralığı: 5.43-5.58

Yabancı Payı (%) : 43.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.27 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 18.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.70-16.25

Satım aralığı: 17.70-18.40

Yabancı Payı (%) : 74.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 38.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 41.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 44.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 38.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.00-34.50

Satım aralığı: 44.00-45.25

Yabancı Payı (%) : 42.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.97 puan arttı.

PETKİM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.14 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.14-3.82

Satım aralığı: 4.32-4.58

Yabancı Payı (%) : 18.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.

SODA SANAYİİ

ALICILAR GÜÇLÜ

6.37 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.70 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.25-5.88

Satım aralığı: 7.70-7.95

Yabancı Payı (%) : 25.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.23 puan arttı.

T.S.K.B.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.32 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.13-1.05

Satım aralığı: 1.32-1.45

Yabancı Payı (%) : 18.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.53 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.90-15.20

Satım aralığı: 18.10-19.50

Yabancı Payı (%) : 27.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

TRAKYA CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 4.63 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 3.66 seviyesinde bulunurken direnç 5.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.66-3.38

Satım aralığı: 5.53-6.10

Yabancı Payı (%) : 28.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

TURKCELL

GÜÇ KAYBEDİYOR

16.53 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 15.74 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.60-14.25

Satım aralığı: 16.40-17.10

Yabancı Payı (%) : 76.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇTE ZORLANDI

86.05-89.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 86.3 seviyesinin altında kapanışlarda 84.50 seviyesine gerileyebilir. 88.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 88.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 84.50-82.50

Satım aralığı: 88.00-90.00

Yabancı Payı (%) : 45.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.25 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.42 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.28 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.42-4.08

Satım aralığı: 5.28-5.35

Yabancı Payı (%) : 9.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.