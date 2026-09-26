"Bütün dünya Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği kazanımları konuşuyor"

Kırklareli'ne gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleriyle Haşim Peksöz Caddesi'nde esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından makam aracı Togg'u kullanan Kacır, beraberindekilerle AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına geçti. Burada "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partililerle bir araya gelen Kacır, Kırklareli'nin tarihi ve siyasi açıdan önemli yere sahip olduğunu söyledi.

“Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyor”



Bakan Kacır, asırlık hizmetleri Türkiye'ye kazandıran parti olan AK Parti'nin üyeleri olduklarını belirtti.

Daha yapılacak çok işin olduğunu vurgulayan Kacır, "Biz bu ülkede büyük devrimlerin partisiyiz. Yürüyecek çok yolumuz, hayata geçirilecek çok eserimiz, çok projemiz var. Dolayısıyla daha yeni başlıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor, gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar.

Bugün Türk milleti savunma sanayisindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, fırkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz."

Türkiye'nin dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kacır, dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisinin bugün Türkiye'nin elinde olduğunu kaydetti.

"Şimdi roketlerimizin, füzelerimizin menzillerini uzatıyor, hızlarını yükseltiyoruz"

Kacır, "BAYRAKTAR'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz." dedi.

Türkiye semalarını koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe'nin hayata geçirileceğini bildiren Kacır, "Şimdi roketlerimizin, füzelerimizin menzillerini uzatıyor, hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü, daha etkili balistik füzeler, daha güçlü, daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz. Bütün bunları ne için yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Seda Gören ve Nurettin Alan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MKYK Üyeleri Erkan Güral, Harun Çelik, Cengiz Tokmak, AK Parti İl Koordinatörü Ali Sevinç, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de katıldı.

“Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle adeta destan yazdık”



Bakan Kacır, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Salon girişinde öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilen projelerden oluşan sergi alanını gezen Kacır, yetkililerden bilgi aldı.

Kacır, törende yaptığı konuşmada, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle Kırklareli'ne yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çeyrek asra büyük başarılar ve vizyoner projeler sığdırdıklarını vurgulayan Kacır, bölgesel ve küresel krizlere rağmen Türkiye'yi duraksamadan ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade etti.

Siyasi ve ekonomik istikrarı, yatırımın, üretimin, istihdamın ve teknolojik ilerlemenin zemini haline getirdiklerini dile getiren Kacır, "Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle, üretimde, istihdamda, yatırımda, eser ve hizmet siyasetinde adeta destan yazdık. Türkiye'nin sanayi altyapısını büyüttük, AR-GE ve yenilik kapasitesini geliştirdik, yüksek katma değerli üretime geçişimizi hızlandırdık." diye konuştu.

“Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara yükseldi”



Türkiye'nin üretim odaklı politikalarla ekonomik ölçeğini genişlettiğini vurgulayan Kacır, büyüme verilerine dikkati çekti.

Hayata geçirilen reformlar ve yatırımlar sayesinde önemli bir dinamizm yakalandığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

“Milli gelirimiz son 23 yılda 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükselirken kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Planlı sanayileşme hamlelerimizle, AR-GE ve yenilik altyapısına yaptığımız yatırımlarla, katma değer üretimi önceleyen politikalarımızla imalat sanayimizin yıllık katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı ise 280 milyar dolara ulaştırdık.”

Kacır, Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini vurguladı.

Çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunan OSB'lerin sayısını 23 yılda 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 61 bin 300'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teşviklerimizle, desteklerimizle, yatırım projelerimizle Kırklareli'mizinde her daim yanında olduk. Bakınız son 23 yılda şehrimize 2 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. OSB'lerimizin büyüklüğünü 400 hektardan 1440 hektara çıkardık. Şehrimizin üretim kapasitesini güçlendirerek OSB'lerimiz bünyesinde 15 bin 700 ilave istihdam oluşturduk.

Bugün de şehrimizin verimli ve çevreci üretim altyapısını daha ileriye taşıyacak, sanayicimize modern ve nitelikli üretim imkanları sunacak 5 yatırımı hizmete alıyoruz. Bunlardan biri, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgemize kazandırdığımız günlük 40 bin metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisisi. Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçen bu tesisle sanayimizin ihtiyaç duyduğu arıtma kapasitesini oluşturuyor, su kaynaklarımızı koruyan, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir üretimin altyapısını güçlendiriyoruz."

“601 milyon liralık yatırımla Evrensekiz OSB'nin altyapısını oluşturuyoruz”



Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağını yetiştirmek üzere hizmete aldıkları Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulunda öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunulacağını belirten Kacır, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan okulda 200'e yakın öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Hizmete alınan itfaiye birimi ve 2 bin 200 metrekarelik alandaki açık hava spor tesislerinin de bölgeye değer kattığını dile getiren Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Organize Sanayi Bölgelerimizin altyapısını güçlendirecek, üretimini verimli kılacak projelerimizin temellerini de bugün hep birlikte atıyoruz. Yaklaşık 601 milyon liralık yatırımla Evrensekiz OSB'nin 196 hektarlık alanının sanayi altyapısını oluşturuyor, bölgemizi yeni yatırımların ihtiyaç duyduğu nitelikli üretim ortamına kavuşturmaya devam ediyoruz.

Yine Evrensekiz OSB'mize 725 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz, günlük 22 bin 200 metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisimizle de artan üretim kapasitemizin çevre ve su kaynaklarımız üzerindeki etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir sanayinin altyapısını güçlendiriyoruz. Kırklareli sanayisini güçlendirecek, üretim kabiliyetlerini ve istihdamını artıracak yeni yatırımlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

KOBİ ve yatırım teşvikleri



Kacır, KOSGEB aracılığıyla Kırklareli'ndeki KOBİ'lere 739 milyon lira destek sağladıklarını ve yatırım teşvikleriyle 242 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını aktardı.

Bakan Kacır şöyle sürdürdü:

"Teşvik mimarimizle ilimiz OSB'lerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen çalışanların SGK işveren paylarının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz.

Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında ilk çağrıda Kırklareli'mizde maya üretim tesisi ve jeotermal sera yatırımlarına yönelik toplam büyüklüğü 1 milyar 700 milyona ulaşan 2 projeyi destekliyoruz."

Kacır, bu yıl program kapsamında 12 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 proje başvurusu aldıklarını, bu yatırımlar için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50'ye varan vergi indirimi sağlayacaklarını kaydetti.

Kırklareli'nin kalkınması için Trakya Kalkınma Ajansı eliyle 286 projeye 662 milyon lira, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ise 7 projeye 91 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Kacır, Kırklareli Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle Milli Teknoloji Atölyesi kurulduğunu ve Kırklareli Bilim Merkezi için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.