Fitch'ten Türkiye ekonomisi değerlendirmesi: Dolar ve enflasyon tahminleri açıklandı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinde enflasyonun nasıl bir seyir izleyeceğini ve gelecek dönemdeki politika adımlarını yakından takip ettiğini belirtti. Ekonomik gelişmelerin döviz rezervlerine olası etkilerinin de izlendiği bildirildi.

Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu “BB-”, not görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etti. Değerlendirmede, ekonomik dengelenme sürecinde izlenen politikalar ile rezervlerin seyrinin taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Fitch'ten dolar ve enflasyon tahmini

Fitch, dolar/TL’nin 2026 yılını 51, 2027 yılını ise 60 seviyesinde tamamlayacağını öngördü.

Türkiye’de enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde de devam edeceğini tahmin eden kuruluş, yıl sonu enflasyon beklentisini 2026 için yüzde 30,5, 2027 için ise yüzde 23,5 olarak duyurdu.

Kuruluş, cari açık beklentisini de açıkladı

Değerlendirmede, İran savaşının etkilerinin Türkiye’nin cari açığına da yansımasının beklendiği belirtildi. 2025’te GSYH’nin yüzde 1,9’u düzeyinde olan cari açığın, 2026’da yaklaşık yüzde 3’e çıkacağı öngörüldü.

Değerlendirmede, yıllık ortalama petrol fiyatının varil başına yaklaşık 20 dolar artmasının cari açığı yükseltebileceğine dikkat çekildi. 2027’de ise yüksek ithalat talebinin, petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi ve cari açığın büyük ölçüde yatay kalması bekleniyor.

Türkiye'nin rezerv görünümüne ilişkin değerlendirme

Değerlendirmede, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan kısa vadeli dış risklerin yönetilebilir düzeyde olduğu belirtildi. Bunda sıkı para politikası koşullarının, mevcut politika bileşiminin sürdürülmesinin ve döviz rezervlerindeki artışın etkili olduğu ifade edildi.

Fitch, Türkiye’nin brüt döviz rezervlerinde mart sonundan 23 Eylül’e kadar 25 milyar dolarlık artış kaydedildiğini bildirdi. Bu dönemde rezervlerin 176 milyar dolara çıktığını aktardı.

Fitch, mevcut rezerv seviyesinin cari dış ödemelerin yaklaşık 4,5 aylık bölümüne karşılık geldiğini belirtti. Bununla birlikte rezervlerin, İran savaşı öncesinde ulaşılan 210 milyar doların gerisinde olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu seviyenin, “BB” not grubundaki ülkelerde 5,2 ay olan medyanın da altında olduğu aktarıldı.