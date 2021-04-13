Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.378,37 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.
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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,75 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 1.422,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32’si prim yaptı, 64’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|2.073.537.838
|Garanti Bankası
|1.330.852.331
|Kardemir (D)
|853.116.251
|Türk Hava Yolları
|722.332.508
|Koza Altın
|657.707.729
|Fenerbahçe Futbol
|656.197.607
|Petkim
|650.934.664
|Jantsa Jant Sanayi
|590.829.775
|Emlak Konut GMYO
|587.043.856
|Ford Otosan
|575.039.767
|Şişe Cam
|551.796.346
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.603.562
|SASA Polyester
|431.252.905
|Odaş Elektrik
|336.507.900
|Akbank
|329.648.856
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|318.424.892
|Halkbank
|310.548.295
|Doğan Holding
|278.479.391
|Gübre Fabrikaları
|267.867.195
|Turkcell
|260.834.522
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|786,50
|746,10
|5,41
|Ereğli Demir Çelik
|17,09
|16,40
|4,21
|Otokar
|357,40
|343,60
|4,02
|Türk Traktör
|205,50
|199,00
|3,27
|Ülker Bisküvi
|21,92
|21,24
|3,20
|Ford Otosan
|188,30
|184,00
|2,34
|Fenerbahçe Futbol
|31,94
|31,30
|2,04
|Enerjisa Enerji
|10,65
|10,47
|1,72
|Coca Cola İçecek
|72,25
|71,05
|1,69
|Petkim
|6,12
|6,02
|1,66
|Karsan Otomotiv
|3,74
|3,68
|1,63
|Mavi Giyim
|42,38
|41,72
|1,58
|Alarko Holding
|10,36
|10,22
|1,37
|Anadolu Efes
|21,60
|21,32
|1,31
|Akbank
|4,76
|4,70
|1,28
|Garanti Bankası
|6,70
|6,62
|1,21
|Hektaş
|28,66
|28,32
|1,20
|Oyak Çimento
|7,02
|6,94
|1,15
|İş Bankası (C)
|4,84
|4,79
|1,04
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|11,91
|1,01
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,77
|6,31
|-8,56
|Tat Gıda
|10,07
|10,99
|-8,37
|Albaraka Türk
|1,65
|1,76
|-6,25
|Vestel
|33,88
|35,50
|-4,56
|Deva Holding
|29,94
|31,36
|-4,53
|Ege Gübre
|220,30
|229,60
|-4,05
|Tukaş
|7,96
|8,28
|-3,86
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,34
|-3,73
|Torunlar GMYO
|3,19
|3,31
|-3,63
|Alkim Kimya
|16,80
|17,41
|-3,50
|Türkiye Sigorta
|5,69
|5,89
|-3,40
|Çemtaş
|16,18
|16,74
|-3,35
|Kervan Gıda
|17,71
|18,31
|-3,28
|GSD Holding
|1,81
|1,87
|-3,21
|Esenboğa Elektrik
|34,20
|35,32
|-3,17
|Migros Ticaret
|37,78
|39,00
|-3,13
|Halk GMYO
|3,13
|3,23
|-3,10
|Ege Endüstri
|1.427,00
|1.467,00
|-2,73
|Verusa Holding
|57,90
|59,50
|-2,69
|Şok Marketler Ticaret
|13,29
|13,61
|-2,35
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