Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.378,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,75 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 1.422,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32’si prim yaptı, 64’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 2.073.537.838 Garanti Bankası 1.330.852.331 Kardemir (D) 853.116.251 Türk Hava Yolları 722.332.508 Koza Altın 657.707.729 Fenerbahçe Futbol 656.197.607 Petkim 650.934.664 Jantsa Jant Sanayi 590.829.775 Emlak Konut GMYO 587.043.856 Ford Otosan 575.039.767 Şişe Cam 551.796.346 Yapı ve Kredi Bankası 528.603.562 SASA Polyester 431.252.905 Odaş Elektrik 336.507.900 Akbank 329.648.856 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 318.424.892 Halkbank 310.548.295 Doğan Holding 278.479.391 Gübre Fabrikaları 267.867.195 Turkcell 260.834.522

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 786,50 746,10 5,41 Ereğli Demir Çelik 17,09 16,40 4,21 Otokar 357,40 343,60 4,02 Türk Traktör 205,50 199,00 3,27 Ülker Bisküvi 21,92 21,24 3,20 Ford Otosan 188,30 184,00 2,34 Fenerbahçe Futbol 31,94 31,30 2,04 Enerjisa Enerji 10,65 10,47 1,72 Coca Cola İçecek 72,25 71,05 1,69 Petkim 6,12 6,02 1,66 Karsan Otomotiv 3,74 3,68 1,63 Mavi Giyim 42,38 41,72 1,58 Alarko Holding 10,36 10,22 1,37 Anadolu Efes 21,60 21,32 1,31 Akbank 4,76 4,70 1,28 Garanti Bankası 6,70 6,62 1,21 Hektaş 28,66 28,32 1,20 Oyak Çimento 7,02 6,94 1,15 İş Bankası (C) 4,84 4,79 1,04 İpek Doğal Enerji 12,03 11,91 1,01

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: