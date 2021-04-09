İttifak Holding, bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a başvurduğu duyuruldu.

İttifak Holding’in bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arzı ile alakalı KAP’a yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.’ nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ ne teslim edilmiştir. Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90′ ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten Selva Gıda Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından verilen “Üstün Lezzet Ödülü” nün üst üste 7 kez sahibi olduğu için Türkiye’ de ve dünyada “Diamond Ödülü” nü almaya hak kazanan ilk makarna markası olmuştur. ”