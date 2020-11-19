ABD’li Pfizer ile Alman Biontech SE, dün koronavirüs aşısı faz 3 sonuçlarında yüzde 95’in üzerinde başarı sağlandığını açıklarken lojistiği sağlayacak şirket de belli oldu. Anlaşmaya göre Pfizer-Biontech aşılarını dünyaya bir diğer Alman lojistik şirketi va-Q-tec ulaştıracak.

Koronavirüse karşı dünya, aşı müjdelerini sırasıyla alırken aşının nasıl muhafaza edileceği ve nasıl taşınacağı gibi sorular gün yüzüne çıktı. Üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95’ten fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech’in aşısının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) Aralık ayı ortasında onay alabileceği açıklandı. Yakın zamanda onay alması beklenen aşının koronavirüs hastalarına ve diğer kişilere ulaşması sorusu üzerine yeni bir anlaşma imzalandı.

NTV’de yer alan habere göre, en az 1 milyar doz üretilecek Pfizer-Biontech koronavirüs aşısının -70 derecede muhafaza edilerek ülkelere nasıl dağıtılacağı sorusu üzerine Almanya Bavyera şehri Würzburg merkezli lojistik şirketi va-Q-tec, “Bunun çözümü var” dedi.

Taşıma işlemi için “Vakumlu yalıtım panellerinden” oluşan “termo-kutular” kullanan şirket bu panellerin polistiren ve cam elyafı gibi geleneksel ısı yalıtım malzemelerinden on kat daha etkili olduğunu belirtti.

1000 ADET YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KONTEYNER *

DHL tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, dünya çapında 10 milyar dozluk Pfizer-BioNTech aşısının taşınması için 15 milyon soğutucuya ihtiyaç duyulacağı açıklanmıştı.

Va-Q-tec’in kurucusu ve CEO’su Joachim Kuhn, şirketin dünya çapında bir düzineden fazla farklı aşı projesinde yer aldığını ve birçoğunun çok düşük sıcaklıklarda depolanması gerektiğini belirtti. 40 uluslararası istasyon ağında 1000 adet yüksek teknolojili konteyner filosu olan şirketin CEO’su Kuhn, “Güçlü bir talep var ve bunu karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Şirketin sitesinde yapılan açıklamada “va-Q-tec’in yüksek teknoloji ürünü pasif taşıma kapları, birkaç gün dahil olmak üzere -70 ile 25 derece arasındaki çeşitli aralıklarda sabit sıcaklıkları güvenilir bir şekilde koruyarak, sıcaklık kontrollü aşı dağıtımı için gerekli temel teknolojiyi sağlar” ifadelerine yer verildi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ EN KAPSAMLI ANLAŞMA *

Şirket CEO’su Joachim Kuhn, “Birinci sınıf bilim adamları çok kısa sürede aşı geliştirdiler ve şimdi biz de aşının dağıtımına güvenli taşıma çözümlerimizle yardımcı oluyoruz. Mevcut anlaşma, yirmi yıllık kurumsal tarihimizdeki en kapsamlı anlaşması hatta belki de sektördeki en kapsamlı anlaşma. Eşsiz taşıma teknolojimizle, geniş portföyümüz ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle koronavirüs aşısının küresel dağıtımını en iyi şekilde sağlayabiliriz. Covid-19 salgınına karşı küresel savaşın merkezinde bulunabilmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.