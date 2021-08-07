Türkiye’nin olimpiyat tarihinde bugün ilkler yaşandı… Türkiye kadın boksunda ilk kez hem gümüş, hem altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda Türkiye’nin ilk olimpiyat şampiyonu oldu. Yine boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Bu madalya ise Türkiye’nin kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyası olarak tarihe geçti. Türkiye, olimpiyatlarda 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile toplamda 12 madalyaya ulaştı.

BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Kokugikan Arena’da Busenaz Sürmeneli tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu’yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz Sürmeneli, bu sayede 5 hakemden de 10’ar puan alarak son raunda üstün girdi.

#Tokyo2020| BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU🥊 Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 69kg finalinde Çinli rakibi Hong Gu’yu yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü oldu🇹🇷 Tebrikler👏👏👏@boksfederasyonu@busenazsurmneli pic.twitter.com/xws3EH4awq — TMOK | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TMOK_Olimpiyat) August 7, 2021

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

DEDE SANA SÖZ VERMİŞTİM

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara “Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum.” dedi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Maçı kaybeden Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

#Tokyo2020| BUSE NAZ ÇAKIROĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ🥊 Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51kg finalinde Bulgar Zhelyazkova Krasteva’ya yenilerek gümüş madalya kazandı ve kadınlar bokstaki ilk Olimpiyat madalyamızın sahibi oldu🇹🇷 Tebrikler Buse Naz👏👏👏@boksfederasyonu@busenazckroglu pic.twitter.com/MbNje5XuLh — TMOK | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TMOK_Olimpiyat) August 7, 2021

MADALYA TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena’da yapılan törende, 51 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, podyuma çıktı. Buse Naz’a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz’ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya’dan Tsukimi Namiki kazandı.