Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında hangi ülke kaç madalya aldı? Madalya sıralaması nasıl? Türkiye Tokyo 2020 Olimpiyatlarında şu ana kadar kaç madalya aldı? İşte detaylar:

MADALYA SIRALAMASINDA İLK SIRADA ÇİN VAR

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

İlk sırayı Çin’e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.

CANLI MADALYA SIRALAMASI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Tokyo 2020’de 6. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Çin 15 7 9 31 2.Japonya 15 4 6 25 3. ABD 14 14 10 38 4. Rusya Olimpiyat Komitesi 8 11 9 28 5.Avustralya 8 2 10 20 6. Büyük Britanya 5 7 6 18 7. Güney Kore 4 3 5 12 8. Fransa 3 5 3 11 9. Almanya 3 3 7 13 10. İtalya 2 7 10 19 56. Türkiye – – 2 2

OLİMPİYATLARDA 7. GÜN PROGRAMI (30 TEMMUZ)

Oyunlarda bugün Türkiye’den 13 sporcu, atletizm, boks, judo, okçuluk ve yelken branşlarında ter dökecek.