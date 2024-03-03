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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

03 Mart 2024 | 10:00
Son Güncellenme: 03 Mart 2024 | 10:26
Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO
1İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
CEO’lar özel yemekte buluştu
Teknoloji ve sürdürülebilirlik konuşuldu
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“25 yılda teknolojiye 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptık”
TCMB’den BKM’ye önemli transfer
Vakıf Katılım 2024’te 400 milyar TL finansman sağlayacak
Octet odağına NFC’yi ve açık bankacılığı aldı

GÖSTERGE
TCMB’den kararlı duruş
Büyümede hız kaybı başladı
Dış açık ocakta sert geriledi

Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Havada yol gösteren 4 şirketten biri oldu
Olimpiyat heyecanını ihracata çevirecek
Dijital sesli platformlar globale açılıyor
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
“Tarımda en büyük 10 arasında yer alacağız”
PC pazarında yapay zeka dönüşümü

İŞ DÜNYASINDAN
Borusan üç yılda 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak
Büyük Kulüp’te seçim heyecanı
Hedef sürdürülebilir büyüme
Güvenlikte ilk kadın lider oldu
Yüzde 138 büyüdü gözünü ihracata dikti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların kadın istihdamına katkısı artıyor
“Yeni kategorilerle büyüyoruz”

GİRİŞİM
Tatlı bir girişim fırsatı
Start up’lara ödeme kolaylığı sunuyor
Sosyal girişimcilik programı başlıyor

VERGİDE GÜNDEM
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı

BORSA
Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi
Hisse ve tahvilde alımlar
700 milyon doları geçti

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