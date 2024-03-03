Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO

1İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

CEO’lar özel yemekte buluştu

Teknoloji ve sürdürülebilirlik konuşuldu

Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“25 yılda teknolojiye 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptık”

TCMB’den BKM’ye önemli transfer

Vakıf Katılım 2024’te 400 milyar TL finansman sağlayacak

Octet odağına NFC’yi ve açık bankacılığı aldı

GÖSTERGE

TCMB’den kararlı duruş

Büyümede hız kaybı başladı

Dış açık ocakta sert geriledi

Holdingler maden yatırımlarını artırıyor

“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”

Havada yol gösteren 4 şirketten biri oldu

Olimpiyat heyecanını ihracata çevirecek

Dijital sesli platformlar globale açılıyor

AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor

Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında

“Tarımda en büyük 10 arasında yer alacağız”

PC pazarında yapay zeka dönüşümü

İŞ DÜNYASINDAN

Borusan üç yılda 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Büyük Kulüp’te seçim heyecanı

Hedef sürdürülebilir büyüme

Güvenlikte ilk kadın lider oldu

Yüzde 138 büyüdü gözünü ihracata dikti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların kadın istihdamına katkısı artıyor

“Yeni kategorilerle büyüyoruz”

GİRİŞİM

Tatlı bir girişim fırsatı

Start up’lara ödeme kolaylığı sunuyor

Sosyal girişimcilik programı başlıyor

VERGİDE GÜNDEM

2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı

BORSA

Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi

Hisse ve tahvilde alımlar

700 milyon doları geçti