Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 81 ilde toplamda 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Vatandaşların ilgisini çeken projede başvuru zamanı ise yaklaştı. Bu süreçte 500 bin sosyal konuta dair merak edilen detaylar oluyor. TOKİ, sosyal medya hesabından 500 bin sosyal konuta dair detayları paylaşıyor.

18-30 yaş aralığındaki başvuru sahipleri için özel şartlar nelerdir?

10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.