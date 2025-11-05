Seat Ibiza ve Arona yenilendi: Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

İspanya merkezli otomobil markası Seat, kuruluşunun 75. yılında iki modelini yenileme kararı aldı. Bu kapsamda markanın öne çıkan iki modeli Ibiza ve Arona, tasarım ve teknoloji alanındaki güncellemelerle yenilendi.

Yeni modeller yeni yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa çıkacak.

Modellerdeki yenilikler neler?

Her iki modelin dış ve iç tasarımında yeniliğe gidildi. Dış tasarımlarda yenilenen altıgen panjur, ince Full LED farlar ve güncel tampon tasarımı eklendi. Ayrıca yeni modellerde, 15-18 inç yeni jant seçenekleri de bulunuyor.

Öte yandan, Ibiza'ya üç yeni gövde rengi seçeneği de dahil edildi.

İç mekanda koyu tavan kaplaması ve kabartmalı kumaş döşemeler dikkat çekiyor. Ayrıca FR donanım seviyesinde spor koltuklar standart olarak sunuluyor.

Teknoloji tarafındaki yenilikler arasında Seat’in güncellenmiş ses sistemi ve 15W soğutmalı kablosuz şarj ünitesi öne çıkıyor.

Modellerde 150 beygir gücündeki benzinli motor seçeneğinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Seat'in en çok satılan modeli olan Ibiza, 1984 yılından beri üretiliyor. O tarihten beri de satış adedinin tüm dünyada 5 milyonu geçtiği biliniyor.

2017'den beri üretilen ve markanın en mini SUV'u olan Arona'nın ise satış adedi 750 bini geçmiş durumda.