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TOKİ dar ve orta gelirli için 100 bin konut yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor.

01 Kasım 2024 | 13:59
Son Güncellenme: 01 Kasım 2024 | 14:02
TOKİ dar ve orta gelirli için 100 bin konut yapacak

AA muhabirinin, "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetiminin bütüncül olarak ele alınması ve veriye dayalı etkin işleyen konut piyasasında, barınma hakkı çerçevesinde başta dar gelirliler olmak üzere herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TOKİ'den 4 yılda 200 bin 68 konut

  • Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.
  • 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor.
  • Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.
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Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
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