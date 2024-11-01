TOKİ dar ve orta gelirli için 100 bin konut yapacak

AA muhabirinin, "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetiminin bütüncül olarak ele alınması ve veriye dayalı etkin işleyen konut piyasasında, barınma hakkı çerçevesinde başta dar gelirliler olmak üzere herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TOKİ'den 4 yılda 200 bin 68 konut